Danilieto Zorrila annihile Pablo Cesar Cano en deux rounds

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021 – MIAMI, FLORIDE – Le champion WBO des super poids légers NABO, Danielito “El Zorro” Zorrilla (16-0-12 KOs) a démontré et confirmé être prêt pour les grands défis de sa division en surmontant en seulement deux rondes de l’ancien challenger mondial Pablo Cesar Cano (33-8-23 KOs) dans un match qui s’est tenu au Seminole Hard Rock Hotel and Casino à Hollywood, en Floride. Un premier tour où il n’y a eu aucune étude de nulle part avec Cano faisant pression sur Zorrilla mais le Portoricain avec une contre-attaque efficace à l’envers. Déjà au deuxième tour, Zorrilla a réussi à connecter des mains meilleures et puissantes à l’humanité de Cano jusqu’à ce qu’il atteigne une gauche au corps suivie d’une main puissante à la tête qui a fait plier le genou du boxeur aztèque «Je veux être le meilleur et nous sont prêts pour ces grands combats », a condamné Zorrilla après sa victoire.

Dans un camp avec l’ancien champion du monde Román “Rocky” Martínez où il a travaillé au niveau de la Coupe du monde, c’est pourquoi pour “El Zorro” l’issue du combat n’a pas été une surprise. “Pour cela, nous nous préparons, mon style est de surveiller l’écart et je l’ai vu et je l’ai fait payer, j’ai senti le coup très fort quand je l’ai connecté au corps”, a conclu Zorrilla en disant. Pour sa part, Hector Soto, promoteur et vice-président de Miguel Cotto Promotions, a salué la performance de Boricua «Zorrilla avait l’air immense avec un défi représenté par Pablo Cesar Cano. Ce soir, il a obtenu son diplôme avec mention et a clairement indiqué qui est le meilleur candidat au championnat du monde à Porto Rico dans la division Junior Welter ». Avec la victoire, Zorrilla numéro 16 défend avec succès son titre WBO super léger NABO et devrait être de retour sur le ring d’ici la fin de l’année.

