Danilo Carrera demande à ne pas être appelé car il n’est pas ouvert à l’amour

« Non, je ne suis pas ouvert (à l’amour), je ne cherche pas de partenaire, je ne veux pas de relation », a assuré l’acteur à la presse. « Donc, je ne cherche pas, je ne suis pas intéressé, les filles ne m’appellent pas », a-t-il ajouté sur un ton de plaisanterie.

Le protagoniste du feuilleton Quererlo todo a ajouté que cette fois sans partenaire est dédié à mieux se connaître. De plus, a-t-il dit, cela donne lieu à ce qu’il a vécu avec Michelle Renaud donc pour le moment il n’y a pas de place pour autre chose.

« Je respecte ce que j’ai vécu, qui était quelque chose de si beau, et je respecte le temps que j’ai passé avec cette personne et je respecte cette personne, et moi aussi. J’ai besoin de temps pour Danilo et de me rencontrer célibataire ; je pense que c’est super, super important, » dit-il. .