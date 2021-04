Danilo Carrera nie une nouvelle romance

Jusqu’à présent, Michelle Renaud n’a pas réagi à la rumeur selon laquelle Danilo avait commencé une relation avec Valeria Gutiérrez, même si elle a effacé pratiquement toutes les traces de son ex; il n’y a qu’environ trois photos sur lesquelles il apparaît avec lui.

Valeria Gutiérrez et Danilo Carrera. (Spécial: Instagram / Valeria Gutiérrez et Instagram / Danilo Carrera.)

En mars de cette année, Danilo n’avait pas fermé la porte à l’idée de reprendre sa romance avec Michelle. “Je ne peux pas fermer la porte à une personne qui n’a fait que l’amour, vous aider à être meilleur, qui a tout donné pour vous; qui a été une personne que vous aimerez toujours d’une manière ou d’une autre. Je peux vous dire que maintenant », a partagé l’acteur sur le portail Las Estrellas.

“Que va-t-il se passer? Le temps nous le dira. C’est une personne magnifique et magique. Je pense à elle et elle me fait tomber amoureux plus, je recommence à tomber amoureux, plus que je ne le suis déjà. Je ne sais pas, voyons ce qui se passe. “

Danilo Carrera nous donne tous les détails de son premier roman, When Nobody Sees Me

Danilo s’est souvenu avec émotion et nostalgie de tout ce qu’il avait vécu avec Michelle: “Tu n’as aucune idée (de ce qu’était son histoire d’amour). Ce que tu sais, c’est 10% de combien cela a été incroyable de la vivre, de la magie, des moments des choses qui se sont produites soudainement et nous avons dit: «Wow ce que nous vivons!