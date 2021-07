Danilo Pogiba – Yuri Pogiba et Salvador García – Rafael Roca remportent la troisième manche du Sotogrande Golf Challenge

Danil Pogiba dans le rôle de Youri Pogiba Oui Salvador Garcia – Rafael Roca ont atteint leur objectif de remporter le classement de la troisième épreuve régulière de la Sotogrande Golf Challenge 2021 tenue dans le Old Course au Club San Roque.

L’Old Course du San Roque Club a été le cadre choisi pour la dispute de la troisième manche du Sotogrande Golf Challenge 2021 dans ce qui est devenu une toute nouvelle démonstration que nous sommes confrontés à l’un des designs les plus réussis de la scène européenne. Une réussite totale qui entérine la près d’une centaine de participants qui se sont réunis pour cette troisième épreuve du calendrier. À Ana Ruiz, déléguée au tourisme de la mairie de San Roque, Ce succès réside dans l’effort d’amélioration des installations qui ont toujours été une référence internationale et qui, maintenant encore plus, sont devenues une vitrine parfaite pour le golf de Sanroqueño à l’étranger.

De même, Ruiz a également souligné l’excellent état que le Old Course a présenté avec des greens secoués et une refonte très intéressante dont ont pu profiter les presque cent participants qui ont assisté à cette troisième manche du Sotogrande Golf Challenge. En outre, Ruiz a également souligné l’énorme effort de tous les parcours qui composent ce circuit et a remercié la prédisposition et l’enthousiasme avec lesquels tous les directeurs et le reste des équipes font preuve chaque jour afin de parvenir à une diffusion encore plus grande de ce Sotogrande Golf Défi. Et un bon exemple de l’attractivité de cet événement, a souligné Ruiz, réside dans la participation d’athlètes de renom de stature internationale, comme l’Allemand Bernd Schuster, qui ont à San Roque l’un de leurs points de référence sur la scène nationale du golf.

Et c’est que ce troisième test de la phase régulière du Sotogrande Golf Challenge 2021 il était marqué en rouge pour de nombreux participants. Le Old Course rénové du San Roque Club a plus que démontré pourquoi il s’agit de l’un des parcours les plus réfutés et les plus célèbres de la scène européenne. Ses greens exigeants et ses fairways en parfait état pour la pratique du golf ont ravi près d’une centaine de participants qui ont également dû faire face aux exigences du vent d’ouest qui frappait le parcours et rendait parfois difficile l’obtention de meilleurs résultats. .

Parmi les quatre-vingt-quatre joueurs qui se sont finalement rencontrés dans cette épreuve, le couple formé par Danil Pogiba et Youri Pogiba ils savaient comment obtenir leur meilleure version du jeu et gagner. Ses 39 scratch points reposaient sur une magnifique maîtrise de la lecture des puts. En deuxième position avec 33 points, Graham Bassi – Paul Holliday et Jonathan Ingram – John Groszek ont ​​terminé avec le miel sur les lèvres de ne pas obtenir une passe directe pour la grande finale du Real Club Valderrama en novembre.

Dans la catégorie handicap, Salvador Garcia et Rafael Roca (48 points stableford) étaient ceux qui ont le mieux su s’adapter à une meilleure modalité de paires de balles dans laquelle le succès du rapport est essentiel pour obtenir un bon résultat. À la deuxième place, avec 45 points stableford, Danil Pogiba et Yuri Pogiba ont terminé. Le prix de la balle la plus proche sur le trou 7 est revenu à Pablo Rodríguez, qui a réussi à laisser sa balle à un peu plus d’un mètre du trou dans son coup sur ce magnifique par 3 du Old Course.

Golf d’Alménara accueillera prochainement la quatrième manche du Sotogrande Golf Challenge 2021 14 août dans ce qui sera le post-équateur de la phase régulière qui traversera tous les champs de la commune et qui se terminera par une grande finale dans le Real Club Valderrama. Ce test sera également l’une des premières compétitions officielles à se dérouler sur le parcours de golf rénové d’Almenara, après les magnifiques rénovations réalisées ces derniers mois et qui ont une fois de plus fait de ce parcours une référence de qualité et d’excellence comme il l’a toujours fait nous avait habitués. Ce circuit fait partie de l’action de promotion de San Roque comme destination de référence dans le domaine du tourisme sportif.

Les prochains sites du Sotogrande Golf Challenge seront le 14 août Almenara Golf, le 28 août Club de Golf La Cañada et les 18 et 19 septembre prochains au Real Club Sotogrande dans ce qui sera le dernier test avant la grande finale à jouer dans le Real Club Valderrama le 11 novembre 2021, quelques semaines seulement après le différend Estella Damm Andalucía Valderrama Masters 2021.

Sur le site www.sotograndechallenge.com vous pouvez retrouver tous les classements ainsi que les possibilités d’inscription individuelle pour chacune des épreuves qui restent à jouer et qui, représentent un véritable challenge pour tous les participants.

Le circuit Défi Golf de Sotogrande Il s’agit d’une promotion directe de la Mairie de San Roque pour promouvoir la destination comme une référence dans le segment du tourisme sportif au niveau national et international. Il est parrainé par le département du tourisme de la mairie de San Roque, le conseil provincial de Cadix, la chambre de commerce de Campo de Gibraltar, Reinoxmetal, Multimedia, le département des sports de la mairie de San Roque et Ke Sotogrande. Ils collaborent à ce circuit Voleur de pommes, Tulipe noire, Trocadero Sotogrande, Bunker Beach Club, Restaurant Guadarnes, E3, Activités Andalousie, Restaurant La Reunion, El Gaucho, La Bodeguita del Puerto, Bucintoro, Juenia, Santa María Polo Club, La Cabaña , Restaurant La Alberiza, Gigi´s Beach Sotogrande, Sotogrande Hípica, La Calita, Restaurant Mara, Sindicato, Bokana, Hotel Encinar Sotogrande, Don Diego, Restaurant Moncayo, OnGolf, Club Hípico La Viña, Il Soño Lounge Beach Club, Cai Chiringuito, Chambao Beach Club, La Brisa, San Roque Turismo, Loxoom, The Jolie Mile Sotogrande, Summum, Restaurant Mar Sana, Vegamar, Dressage Sotogrande, Luciano Ristorante, Restaurant Quilla, Restaurant Trasmallo, Bodegas Isidro Milagro.