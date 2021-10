Danjuma, dans la torna de Benzema, Vinicius et Oyarzabal

11/10/2021 à 16h15 CEST

L’attaquant de Villarreal, Arnaut Danjuma, est l’un des noms propres de la Liga au début de l’édition 2021/22. Malgré le fait qu’ils n’ont ajouté que deux victoires au cours des sept premiers matchs, Les habitants de Castellón sont l’un des projets les plus attrayants cette saison dans le football espagnol et l’arrivée de joueurs comme Danjuma augmente le plafond de compétition.

Le Néerlandais, qui a débarqué de la deuxième division anglaise pour un peu plus de 20 millions d’euros, a cinq buts (dont quatre en Liga) et une passe décisive sur un total de sept matches toutes compétitions confondues. Les six participations aux buts de son équipe lui ont donné trois points au championnat national et un de plus en Ligue des champions.

6 – De tous les joueurs de la Liga, seuls Karim Benzema (17), Vinícius Júnior (7) et Mikel Oyarzabal (7) ont été impliqués dans plus de buts toutes compétitions confondues cette saison qu’Arnaut Danjuma (6 – 5 buts & 1 passe décisive). Choisi. pic.twitter.com/SRalVirczS – OptaJohan (@OptaJohan) 9 octobre 2021

L’ancien joueur de Bournemouth est le quatrième footballeur espagnol à avoir eu le plus d’impact sur son équipe après Karim Benzema (17), Vinicius Júnior (7) et Mikel Oyarzabal (7).. Son arrivée est l’une des plus excitantes à Villarreal, qui a signé un joueur décisif dans la zone rivale et en pleine maturité avec seulement 24 ans et une décennie de football à venir.

Villarreal, un projet ambitieux

Les groguet ont commencé l’une des saisons les plus excitantes de la dernière décennie. Après avoir remporté leur premier titre européen en battant Manchester United en finale de la Ligue Europa, L’équipe de Villarreal a entamé un nouveau voyage en Ligue des champions et est destinée à être une équipe qui se bat pour une place continentale en Liga.

Ceux d’Unai Emery, malgré cela, ont connu des débuts difficiles. Ils sont tombés à Chelsea en Supercoupe d’Europe et la première victoire a résisté jusqu’à la sixième journée de Liga : ils ajoutent 11 points sur 21 possibles (ils ont un match en attente avec Alavés) et un bagage de deux victoires et cinq nuls. En Champions, les bilans sont moins favorables : un point sur six possibles et aucune victoire pour l’instant.