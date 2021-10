Danjuma démarre la Ligue au rythme des grands buteurs du club

27/10/2021 à 12:07 CEST

.

L’attaquant néerlandais de Villarreal Arnaut danjuma accumule cinq buts au cours des dix premières journées de la Ligue, il a donc commencé dans le club de Castellón au rythme des meilleurs buteurs historiques de l’entité.

Danjuma Il a fait ses débuts avec un but contre l’Atlético de Madrid à Wanda et, plus tard, a vu la porte contre Elche à domicile, à deux reprises, également à domicile, contre le Betis et enfin ce mardi encore à La Cerámica contre Cadix.

Auparavant, seulement Victor Fernández (campagne 2000-2001), Giuseppe Rossi (2007-2008) et Nilmar da Silva (2010-2111) ont devancé Danjuma en marquant chacun six buts dans les dix premières dates de la compétition, de sorte que l’attaquant actuel de l’équipe égale les cinq buts de Joseba Llorente (2008-2009).

À son tour, ce joueur dépasse les quatre cibles de Sony Anderson et Diego Forlan dans les saisons 2003-2004 et les suivantes.

Danjuma Il s’agissait du deuxième renfort le plus cher de l’histoire de Villarreal, le club de Castellón ayant payé vingt-trois millions d’euros pour conclure sa signature cet été.