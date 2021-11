Danjuma, le leader offensif de Villarreal

11/03/2021 à 18:53 CET

L’attaquant de Villarreal, Arnaut danjuma, est l’un des leaders offensifs du système d’Unai Emery en Ligue des champions cette saison 2021/22. Ajoutez un total de huit occasions créées après avoir conduit le ballon dans la meilleure compétition européenne avec six tirs et deux occasions dangereuses. Seuls Vinícius Júnior (10) et Jack Grealish (9) le surpassent à cet égard.

Le Néerlandais, arrivé de Bournemouth en échange de 23,5 millions d’euros, s’est imposé comme l’un des meilleurs arguments offensifs de l’équipe de Castellón en l’absence de Gerard Moreno. L’attaquant ajoute cinq buts en Liga et deux autres en Ligue des champions, en plus de deux passes décisives, et est l’une des grandes sensations à l’Estadio de La Cerámica cette année 2021/22.

8 – @Danjuma 🇳🇱 a généré huit tirs après avoir conduit le ballon dans la @LigadeCampeones cette saison (six tirs et deux occasions créées) – seuls Vinícius Júnior 🇧🇷 (10) et Jack Grealish 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (9) a produit plus dans la compétition. Référence @VillarrealCF #VillarrealCF pic.twitter.com/Z72g3ghIFD – OptaJose (@OptaJose) 2 novembre 2021

L’ancien Bournemouth a disputé un total de 14 matchs depuis son arrivée au marché de Villarreal l’été dernier. A 24 ans, l’ailier vit un doux moment de sa carrière après ne pas s’être installé au PSV, où il est arrivé à l’âge de 11 ans et est resté jusqu’à ses 19 ans. Il est parti pour le NEC Nijmegen et de là, il est passé par Bruges et Bournemouth, où il a marqué 17 buts et distribué huit passes décisives en 52 matchs au total..

Unai Emery reste

L’entraîneur de Villarreal, Unai émeri, a été sur l’orbite de Newcastle ces derniers jours et il y a eu des spéculations sur son départ pour le Premier ministre. L’entraîneur lui-même l’a confirmé en conférence de presse après la victoire contre les Young Boys : « Newcastle m’a fait part de son intérêt, mais il n’y a pas d’offre. Ils devraient parler à Villarreal. Je ne ferme ni n’ouvre la porte de Newcastle, j’attends ce qui peut arriver ».

L’équipe de Castellón a battu l’équipe suisse lors de la quatrième journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League avec des buts de Capoue et Danjuma lui-même et est devenue le leader du groupe F. Avec sept points, le même que Manchester United, ils ont un avantage de deux points sur l’Atalanta, qui marque la place de la Ligue Europa et est l’équipe qu’ils affronteront lors de la dernière journée.