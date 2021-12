Danjuma rejoint la ‘méthode Benzema’

12/06/2021 à 21:44 CET

Danjuma C’est un joueur incontournable à Villarreal et c’est pourquoi le staff technique veut l’avoir sur le green le plus vite possible. Le Néerlandais souffre depuis quelques semaines d’inconforts musculaires qui l’empêchent de jouer régulièrement et il manque à l’équipe.

Son débordement et sa capacité à générer du danger sont essentiels dans l’équipe d’Emery, le joueur a donc décidé de suivre une « thérapie par ventouses » pour essayer d’être prêt le plus tôt possible.

C’est une technique qui permet d’attirer le sang pour l’accumuler dans les différents récipients qui se trouvent, favorisant la circulation à travers les canaux énergétiques du corps et la meilleure récupération des blessures musculaires. C’est une technique que Benzema a mise à la mode et qui laisse des traces très caractéristiques sur le corps.

Même ainsi, l’attaquant du Real Madrid n’a pas été le seul à être apparu sur les réseaux sociaux et en public avec ces marques. Michael Phelps, le mythique ancien nageur américain, a également révélé qu’il utilisait cette technique de récupération.