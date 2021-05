Danko Jones n’est “ pas surpris ” James Hetfield est un vaccin Covid sceptique

Rocker canadien Danko Jones dit qu’il n’est pas surpris d’apprendre que James Hetfield est sceptique quant à l’obtention du vaccin COVID-19.

En mars dernier, le METALLICA le leader a dit “La vie féroce” podcast qu’il n’était pas pressé de se faire vacciner. «Je suis un peu sceptique quant à l’obtention du vaccin, mais il semble être en cours de déploiement et les gens l’obtiennent et j’ai beaucoup d’amis qui l’ont fait», a-t-il déclaré. “Je n’en suis pas totalement sûr.”

Il a poursuivi: “Mais j’espère que cela n’arrivera pas à un point où vous devez avoir ce cachet COVID dans votre passeport ou quelque chose pour aller partout. Mais si cela se résume à cela, alors je prendrai une décision. Nous je me suis fait vacciner pour aller en Afrique, donc ce n’est pas comme si je n’avais jamais été vacciné auparavant. Mais étant enfant, je n’ai jamais été vacciné à cause de notre religion [Christian Science]. C’était donc la seule fois où j’en ai eu un – quand nous partions en safari en Afrique. “

Plus tôt aujourd’hui, Danko a tweeté un BLABBERMOUTH.NET histoire à propos de Hetfieldcommentaires de, et il a inclus le message suivant: “D’ABORD, pas surpris. DEUXIÈME, vous avez déjà besoin d’une preuve de vaccination contre la fièvre jaune, la poliomyélite et la méningite à méningocoque lorsque vous voyagez dans certains pays. Comment James Hetfield, avec toutes ses années de tournées, vous ne le savez pas déjà? “

Selon ABC News, les scientifiques chrétiens sont un groupe qui a tendance à ne pas vacciner pour des raisons religieuses. L’église enseigne la guérison par la prière. Le site Web officiel de la Christian Science Church comprend des témoignages de membres de l’église qui disent qu’ils se sont montrés eux-mêmes du lupus, des tumeurs cancéreuses et de la dépression grâce au pouvoir de la prière. Ils disent que 80 000 guérisons par la prière ont été enregistrées au cours des 130 dernières années. Mais en 1994, le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes a signalé une épidémie de rougeole parmi les scientifiques chrétiens du Midwest.

Plus de 115 millions d’Américains sont entièrement vaccinés et près de 153 millions ont reçu au moins une dose, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes.

La Maison Blanche estime que 90% des Américains vivent à moins de cinq miles d’un site de vaccination.



