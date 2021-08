Danna Paola a giflé Ximena Sariñana pour une brute quand ils étaient enfants

Danna Paola Il a dit cette fois: “Une fois (je me suis battu) avec une fille. J’avais neuf ans et j’enregistrais un feuilleton. Et un de mes camarades de classe a commencé à me dire que j’étais horrible, que j’étais un âne”, a raconté l’actrice et chanteuse.

« Nous avons étudié parce que, évidemment, nous allions à l’école, mais nous n’y allions que pour passer des examens et ils nous ont envoyé un professeur. Elle avait environ trois ans de plus que moi et elle a commencé à me demander je ne sais pas ce que l’histoire ou quelque chose comme ça et évidemment je n’ai pas répondu parce que je ne savais pas. Puis il me dit ‘Ash, tu es un âne et tu ne sais rien. Et à part ça tu as l’air horrible, je ne sais pas pourquoi tu es le protagoniste », s’est-elle souvenue. Danna Paola.

L’actrice a confronté la fille : « J’ai dit ‘Comment m’as-tu dit ?’ et que je le gifle. Ils ont évidemment fait venir la société de production, la station de télévision, en disant pourquoi, à neuf ans, je frappais mes camarades de classe. Hé, depuis que je suis petit je me défends”, s’est-il justifié Danna.