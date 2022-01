Danna Paola accueille la nouvelle année, à la manière d’Eiza González

Danna Paola dans le style d’Eiza González accueille la nouvelle année | Instagram

Pour fermer nouvel An En fanfare, la chanteuse Danna Paola a partagé une publication où elle accueillait 2022, curieusement elle portait un aspect similaire à l’actrice et chanteuse également mexicaine Eiza González.

Sans aucun doute la chanteuse et actrice Danna Paola Elle a décidé de surprendre ses fans avant la fin de l’année, en subissant une cure de jouvence avec laquelle elle a définitivement volé quelques soupirs, seulement avec une grande coïncidence, car elle ressemblait à la protagoniste de « Lola Once Upon a Time ».

Dans ses quatre photographies, il est inévitable de ne pas voir la ressemblance avec González, qui sans le mettre en discussion est assez similaire, le protagoniste de la telenovela « Dare to Dream » portait un look chaleureux, un haut à col roulé bleu, un pull en peluche rouge ainsi que sa jupe marron.

Ses cheveux étaient usés avec un pompadour sur certaines des photos, son visage était un peu couvert par la perspective avec laquelle il a été pris et grâce à la perte de poids, elle ressemble encore plus à Eiza, dans la dernière image, nous voyons à nouveau la belle sourire de Danna Paola.

Danna Paola était ravie de redonner à ses cheveux sa teinte naturelle et de commencer l’année 2022 | Instagram dannapaola

Il y a un jour, il a partagé ces images où nous avons également vu une publicité lumineuse qui disait « Bonne année » avec des lettres cursives.

Le look de Danna Paola est devenu une tendance en raison de sa ressemblance avec Eiza González

Pendant quelques jours, l’interprète de « Mundo de Caramelo » a partagé une publication où elle dévoilait fièrement son nouveau changement de look, revenant à son teint naturel de cheveux, châtain foncé, en plus d’apparaître avec une longueur impressionnante.

Aussitôt sa publication d’il y a 4 jours est devenue une tendance comme toute autre news que l’on partage sur ses réseaux sociaux, ses fans et autres internautes ont vite trouvé une forte ressemblance avec Eiza González.

C’est parce qu’ils ont tous deux certaines caractéristiques similaires, les deux Danna Paola comme Eiza, ils sont minces, avec des lèvres épaisses, un gros rouge et un peu en lambeaux, donc sur certaines de leurs photographies, ils se ressemblent beaucoup.

Certains ont tenu à affirmer que l’actrice, 26 ans et 1,60 centimètre, voulait « copier » le look d’Eiza, 31 ans et 1,73 centimètre, chose curieuse, puisque le ton naturel de leurs cheveux est le même.