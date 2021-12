Danna Paola apparaît avec un masque à oxygène et inquiète les fans | INSTAGRAM

En plus d’être une chanteuse de renommée mondiale, Danna Paola a réussi à séduire des milliers d’utilisateurs avec sa participation et sa performance dans le série « Elite », c’est pourquoi il a inquiété tout le monde en apparaissant en utilisant masque oxygène.

La célèbre jeune femme a publié que La photographie avec le texte « Emmitouflez-vous, petits amis », une image qui a fait que chacun s’inquiète pour son Santé, bien plus en raison de la situation préoccupante que connaît le monde.

Malgré le fait d’avoir le masque sous elle, on peut voir qu’elle sourit et qu’elle lève également un bras, on ne sait pas exactement comment elle va mais apparemment elle maintient cette mentalité positive qui la caractérise.

Jusqu’à présent, il y a eu beaucoup spéculations sur son état et certains soupçonnent qu’il aurait pu être infecté, bien que rien de tout cela ne soit bien sûr officiellement confirmé.

On voit aussi qu’il portait une casquette et ses cheveux blond, un regard que ses followers adorent observer en elle, même si cette fois tout le monde espère surtout qu’elle va bien.

Nous devrons attendre que la célèbre chanteuse mexicaine révèle sa situation réelle, pour le moment nous continuerons à surveiller en cas de nouvelles à cet égard.



Danna Paola a laissé ses fans intrigués et préoccupés par cette photo portant un masque à oxygène.

Il faut se rappeler que récemment Danna Paola a lancé une collaboration avec Mau et Ricky, dans le clip vidéo la jeune femme portait une splendide tenue en dentelle blanche, celle qui soulignait sa beauté et ses charmes de manière spectaculaire, quelque chose que l’on n’imaginait pas mais que depuis le moment où nous l’avons observé, nous avons pu voir que c’est du pur gibier et bien plus encore pour tous ceux qui l’apprécient.

Vous pouvez voir la vidéo sur YouTube, elle s’intitule « Cachito » et le nouveau succès collaborant avec ces deux chanteurs qui ont également acquis une grande notoriété dans l’industrie musicale ces derniers mois.

La chanson est très entraînante et on y voit Danna Paola dans différentes tenues, dans chacune d’elles elle apparaît super belle et prouve qu’elle est une star qui mérite tout le succès que vous avez obtenu et bien plus encore, alors elle continuera à s’efforcer de réaliser vos rêves et de continuer à battre des records.