Danna Paola après les critiques changera de look pour Eiza González

Danna Paola changerait de look après les critiques d’Eiza González | Instagram

La chanteuse et actrice Danna Paola a partagé il y a quelques jours un impressionnant changement de look, apparemment il était revenu à ses racines avec un ton brun foncé, cependant il semble qu’il ait décidé de le changer à nouveau après critiques que certains fans ont fait.

Ces critiques étaient prétendument parce que Danna Paola Le célèbre interprète de « Mala Fama » et « Oye Pablo » avait une forte ressemblance avec l’actrice et chanteuse. Eiza González.

Bien qu’il soit évident que ce n’était qu’une coïncidence qu’il soit apparu avec ce look brun foncé, qui était précisément son teint naturel de cheveux, et qu’il ressemble au actrice qui peu à peu a conquis Hollywood.

Cela peut vous intéresser : le bureau de Noelia dément les déclarations de Sabrina Sabrok

Pratiquement quelques minutes après que Danna Paola a partagé un post sur Instagram avec quatre photos portant ce nouveau look séduisant, c’est immédiatement devenu une tendance sur Twitter, surtout parce que ses millions de fans ont affirmé qu’elle était spectaculaire.

Danna Paola a partagé cette photo lors de la célébration du Nouvel An | Instagram dannapaola

Mais comme prévu, il y avait un certain segment du public Internet qui n’aimait pas tellement ses nouveaux toilettes, car cela leur rappelait beaucoup Eiza, qui l’aime, son teint naturel est brun foncé, toutes deux sont actrices et chanteuses.

Une autre coïncidence qui existe entre ces deux beautés est qu’elles sont mexicaines et curieusement elles sont également nées dans le même État de la République mexicaine, Danna Paola et Eiza González sont nés à Mexico.

Il y a 7 heures, elle a partagé une vidéo sur ses histoires Instagram où une personne qui se trouvait derrière elle lui a touché les cheveux, comme si elle les préparait à faire un travail de coiffure avec.

Plus tard, le chanteur et l’un des protagonistes des premières saisons de la série espagnole Elite sur la plateforme Netflix, déplace un peu la caméra et un autre individu apparaît avec une frette et un pinceau, comme s’il préparait un mélange de teinture.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

C’est pour cette raison qu’on a tout de suite pensé que l’actrice qui partageait le générique avec Aracely Arámbula dans la série La Doña où elle jouait sa fille, était déterminée à changer à nouveau de look même si elle l’avait fait il y a quelques jours à peine.

La première publication qu’il a faite avec ses cheveux bruns a eu lieu le 28 décembre avant la célébration du Nouvel An, et maintenant il pourrait avoir un nouveau ton, pour le moment il n’a pas partagé plus d’informations à ce sujet.