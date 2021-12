Danna Paola change de look pour fermer les cycles et ce 2021

Danna Paola « fermeture des cycles », c’est ainsi qu’elle fera ses adieux à cette année 2021 | PA

A quelques jours des fêtes de fin d’année, la célèbre chanteuse et actrice mexicaine Danna Paola, a surpris ses fans avec un relooking impressionnant, sans aucun doute dira au revoir cette année 2021 l’air fascinant.

est changement de look Que Danna Paola ait été faite a sans aucun doute été la plus radicale tout au long de l’année, comme vous vous en souviendrez au cours de ces mois, nous avons commencé à la voir porter de plus en plus ses cheveux avec des tons clairs, et même la plus récente était elle avec ses cheveux blonds courts.

Précisément le 20 décembre, cette beauté a partagé une image où elle a apparemment posé pour le magazine Marie Claire, vêtue d’une chemise blanche avec un corset noir et d’une jupe noire translucide avec quelques plis, montrant un peu de ses belles jambes.

Cela peut vous intéresser : Kimberly Loaiza exhibe sa silhouette en maillot de bain bringé

Le nouveau look qu’a la chanteuse interprète de « Mala Fama » et « Nada » est sombre, apparemment elle a décidé de revenir à son look naturel, un brun foncé et en plus on la voit poser avec ses cheveux longs et un pompadour.

Danna Paola porte un look impressionnant, avec lequel elle fera ses adieux en 2021 | capture d’écran Twitter

Retour aux sources… Retour à ma vraie âme bonjour brune, au revoir 2021, cette garce est de retour », a commenté Danna Paola.

Sa description était assez brutale et directe, revenant à ses racines sans aucun doute, cette 2022 deviendra sa meilleure année, puisqu’il la débutera comme un félin préparé à tout.

Il est probable que Danna Paola Vous avez des projets sans fin dans lesquels vous impliquer l’année prochaine, mais comme toute autre célébrité prudente, préférez garder les détails discrets et ne pas tout révéler à l’avance.

Il y a 3 heures, il a commencé à surprendre ses fans avec cette publication où il apparaît sur quatre photos au total, en ce court laps de temps il a déjà plus d’un million de cœurs rouges et aussi près de 8 000 commentaires.

Sur Twitter, son nom a tout de suite commencé à devenir une tendance puisqu’il nous a montré ces images au moment où il a 2 461 tweets en son honneur, un chiffre qui augmente au fil des minutes.

Le succès de Danna Paola en tant que chanteuse et actrice

Malgré le fait que la jeune femme ait commencé sa carrière à la fois dans la musique et dans le théâtre depuis qu’elle n’était qu’une enfant, lorsqu’elle incarnait Lucrecia dans la série espagnole Netflix Elite, sa renommée a commencé à grandir comme de l’écume, dans le domaine de la performance.

Quant à la musique, elle était déjà extrêmement connue, elle a récolté succès sur succès et on dirait une jeune femme qui n’est pas encore un instant, elle sort continuellement des singles soit seule soit en collaboration, le plus récent était avec Mau et Ricky.