Danna Paola choque en portant une tenue sexy en dentelle blanche | INSTAGRAM

La belle chanteuse et actrice mexicaine Danna Paola s’est avérée être au niveau des plus grandes stars du monde du divertissement, réussissant à se démarquer par sa récente participation à la série espagnole de Netflix « Élite », ainsi son profil Instagram a réussi à atteindre les coins les plus éloignés de la planète.

Cette fois, nous aborderons un petit vidéo qu’il a partagé via son Instagram officiel, qui a été reproduit plus de 4 millions de fois, un divertissement qui a réussi à dorloter ses fidèles qui se trouvent dans différents pays et qui est, bien sûr, qui est venu lui donner un like et de nombreux commentaires, dans lesquels ils se consacrent à exprimer leur grande admiration et pour bien sûr la féliciter pour son excellente beauté dans cette jolie tenue blanche.

Et c’est que la jeune femme portait une splendide tenue de dentelle Couleur blanc un qui délimitait sa beauté et ses charmes de manière spectaculaire, quelque chose que nous n’avions pas imaginé mais qu’à partir du moment où nous l’avons observé, nous avons pu voir que c’est un pur jeu et bien plus encore pour tous ceux qui l’apprécient.

Dans la vidéo, nous pouvons voir comment il apparaît en chantant des illusions devant la caméra, une section de l’une de ses vidéos les plus récentes en Youtube, « Un peu » le nouveau succès qu’il a lancé avec Mau et Ricky, Ces deux chanteurs qui ont également acquis une grande notoriété dans l’industrie musicale ces derniers mois.

Nul doute que sa vidéo est la plus coquette et a réussi à conquérir des millions d’utilisateurs sur Internet, rassemblant plus de 100 000 likes et plus d’1 million de reproductions au total, d’une durée de plus de trois minutes et 10 secondes.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR SON CLIP COLORANT



Danna Paola partage sa beauté à chaque occasion pour ses fans.

La chanson est très entraînante et on y voit Danna Paola dans différentes tenues, dans chacune d’elles elle apparaît super belle et prouve qu’elle est une star qui mérite tout le succès que vous avez obtenu et bien plus encore, alors elle continuera s’efforcer de réaliser vos rêves et de battre des records.

Il y a quelques semaines à peine, nous pouvions voir comment sur les réseaux sociaux on disait qu' »elle était grosse » ou qu' »elle avait pris l’habitude de boire », c’est pourquoi elle semblait trop gonflée ou négligée, alors après tous les commentaires que Danna Paola a reçu , la jeune femme qui a commencé sa carrière sur Televisa en réalisant des feuilletons pour enfants a commencé à changer drastiquement son image.

Pourtant, elle a continué avec toute l’attitude, la jeune femme a toujours fait face à beaucoup de commentaires négatifs de la part de la presse, des médias, des animateurs et désormais des utilisateurs des réseaux sociaux.

Nous vous recommandons de rester sur Show News pour continuer à profiter de ces magnifiques contenus que Danna Paola a préparés et qu’elle prépare avec amour pour sa fidèle base de fans.