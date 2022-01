Danna Paola collabore avec Fendi et porte une robe impressionnante

Danna Paola collabore avec Fendi, le résultat est spectaculaire | PA

La chanteuse Danna Paola est devenue un modèle, c’est pourquoi des marques importantes telles que Fendi Ils collaborent avec elle et nous avons donc des séances photo impressionnantes, comme celle qu’elle a partagée sur son compte Instagram officiel.

La séance au cours de laquelle le célèbre interprète de « Mala Fama » et « Nada » est apparu devait donner des nouvelles passionnantes sur cette nouvelle collaboration et elle deviendra la premier ambassadeur de Fendi au Mexique.

Comme un échantillon de celui-ci Danna Paola Il a décidé de partager une belle photographie montrant sa beauté avec une pièce de la marque, celle-ci a un design qui malgré sa simplicité se démarque immédiatement.

La conception du robe Elle est moulante, bien que la jupe soit un peu ample, elle a un col montant et des manches longues, en plus d’avoir un imprimé de la marque elle-même sur toute la robe, comme c’est souvent le cas avec la plupart des vêtements qu’elle lance sur le marché .

Danna Paola est devenue une célébrité depuis son enfance | Instagram dannapaola

Pour finir de porter ce vêtement, la chanteuse, mannequin et actrice portait une paire de bottines couleur camel à bout rond qui mettent non seulement en valeur ses jambes car elle les stylise, il en va de même avec son vêtement, elle portait également un sac à main coloré noir.

L’actrice Danna Paola qui jouait Lucrecia dans Elite, la célèbre série espagnole de Netflix, posait assise dans un fauteuil rond beige, l’endroit où se trouvait la chanteuse mexicaine était entouré de glamour avec de longs rideaux qui recouvraient les murs.

Fière d’annoncer que je serai la première ambassadrice Fendi au Mexique », a commenté Danna Paola.

Il a partagé cette publication le 13 décembre 2021, ayant déjà 786.065 coeurs rouges en plus de plus de trois mille commentaires, où ses amis et évidemment ses fans aussi, étaient les plus heureux de la nouvelle.

Son ami Alejandro Speitzer et Vogue Magazine ont commenté sa publication avec un cœur chacun, ils n’avaient sûrement rien à dire d’autre, la même chose s’est produite avec Diego Boneta et Galilea Montio, ils ont simplement partagé des emojis d’applaudissements.

Tu es si merveilleuse Danna Paola, je t’aime », « Le Mexique a tellement de chance d’avoir de l’amour », « Une femme incroyable, une déesse totale, de beaux tubes », ont commenté ses fans.

Danna Paola a actuellement 26 ans, étonnamment, elle a commencé sa carrière alors qu’elle n’était qu’une fille en 1999 en tant qu’actrice en termes de chant, elle a sorti son premier album à l’âge de 6 ans et à ce jour il n’y a pas de jour qu’elle la popularité a diminué d’un petit peu.