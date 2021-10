Danna Paola est comparée à Eiza González, ils disent qu’ils sont les mêmes

Danna Paola est comparée à Eiza González, elles disent qu’elles sont identiques | Instagram

Récemment, des milliers de personnes ont comparé le célèbre chanteur Danna Paola avec l’actrice Ester Exposito et Eiza González, et comme d’habitude, elle ne fait pas taire ce qu’elle n’aime pas, alors elle explose contre la haine.

La actrice a été vu dans les réseaux sociaux avec une apparence très différente, maintenant ils soulignent qu’ils « veulent ressembler » aux autres.

Malheureusement, celle qui ne cesse de recevoir une grande vague de haine et de commentaires négatifs sur son apparence physique est Danna Paola.

Et c’est qu’il y a quelques jours, la jeune chanteuse apparue dans la série « Elite » a fait sensation sur TikTok en posant avec une charmante robe noire à transparences.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a près de deux ans et demi, les Mexicains ont commencé à se moquer de l’apparence de l’actrice et même certaines personnes ont ouvertement dit qu' »elle était grosse » ou qu' »elle avait commencé à boire », c’est pourquoi elle semblait être trop enflé ou trop enflé.

Après toutes les taquineries reçues par Danna Paola, la jeune femme qui a commencé sa carrière sur Televisa en réalisant des feuilletons pour enfants a commencé à changer radicalement son image.

Soudain, elle a dit adieu à ses courbes et a commencé à avoir un corps beaucoup plus mince et bien sûr plus mince.

Cependant, c’était là que les comparaisons et les commentaires concernant son corps, son visage et ses tenues ont commencé.

Beaucoup de gens ont même dit qu’il voulait ressembler à Ester Exposito, d’autres assurent maintenant qu’il ressemble de plus en plus à Eiza González.

Pourquoi Danna ne ressemble-t-elle plus à Danna? »,« Danna s’est déguisée en Ester Exposito »,« Maintenant tu es Eiza González »,« J’ai l’impression que tu veux toujours ressembler à Ariana Grande », ont écrit certains utilisateurs.

Comme vous pouvez le voir, de nombreux commentaires se sont concentrés sur l’apparence mince de l’interprète de « Oye Pablo », car ils mentionnent que les commentaires ont apparemment eu un impact sur sa santé mentale.

Alors que d’autres ont mentionné que la chanteuse mexicaine est simplement en train de devenir une copie.

A noter que la jeune femme a toujours été confrontée à de nombreux commentaires négatifs de la part de la presse, des médias, des présentateurs et désormais des utilisateurs des réseaux sociaux.

Cependant, la belle chanteuse n’est pas restée silencieuse et dans un commentaire sur la même plateforme, elle est sortie pour se défendre de ceux qui l’ont agressée.

Les amis, normalisons de ne pas commenter le corps des autres, je suis en bonne santé et je suis heureux », a déclaré la chanteuse et actrice mexicaine controversée.