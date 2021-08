Danna Paola et Alex Speitzer surprennent avec des retrouvailles inattendues

Dans l’image en question, Danna Oui Alexis Ils apparaissent posant pour la caméra dans une attitude totalement détendue et complice. « Et qu’est-ce qu’on rencontre ? Alexis à ses followers à propos de cette photo, qui a définitivement fait sensation dans les réseaux. Sur la photo, l’actrice et chanteuse apparaît avec de longs cheveux blonds, tandis que lui avec sa barbe habituelle et une chemise.

Danna et Alex montrent leur plus récente réunion. (Spécial : Instagram / Alejandro Speizter et Instagram / Danna Paola.)

Danna a partagé la même photo dans leurs histoires, à propos de laquelle il a écrit : “Los rayitos de Luz… Je t’aime !”, rappelant le projet pour lequel ils se sont rencontrés, quand ils étaient très enfants, qui a été enregistré en 2000 et qu’il a marqué leurs débuts dans le monde du théâtre, à l’époque où ils avaient tous les deux cinq ans.

«Danna et moi avons partagé de nombreuses étapes de notre vie professionnelle et aussi personnellement. Danna a un succès bien mérité, c’est une femme très, très travailleuse et tous ses efforts lui ont donné de nombreuses récompenses et la seule chose que je lui souhaite c’est qu’elle continue à faire incroyable et que nous ayons l’opportunité de continuer à partager beaucoup plus d’expériences, professionnelles et personnelles », a déclaré l’acteur au magazine GQ en septembre de l’année dernière.