Danna Paola et son look change Créez des tendances !

Récemment, le célèbre chanteuse et l’actrice mexicaine Danna Paola a assez surpris tout le monde avec sa nouvelle apparence, et c’est pourquoi nous vous ferons savoir quels sont les changements de look qu’elle a eu.

C’est vrai, un radical changement de look Danna Paola a montré à tous ses abonnés sur son compte Instagram officiel un message qui pourrait être son retour dans « Elite ».

La mexicaine Danna Paola a surpris avec un autre changement de look qui la rapproche du style coquet et provocateur.

Et c’est qu’après avoir traversé plusieurs modes, qui étaient extrêmement incroyables, l’actrice et chanteuse caméléon a récidivé.

A cette occasion, elle est passée de blonde à brune, et c’est ainsi qu’elle ressemblait à son personnage de Lucrecia dans la série espagnole à succès ‘Elite’, l’actrice a accueilli cette couleur de cheveux avec un message un peu particulier.

Retour aux sources… RETOUR À MA VRAIE ÂME BONJOUR BRUNETTE BYE BYE 2021… CETTE SALOPE EST DE RETOUR ».

La vérité est que ce que porte Danna Paola sera une tendance, ce n’est pas écrit, cependant, c’est une loi, car elle sait parfaitement définir la mode de manière absolue et donne envie à tout le monde de se ressembler.

Il ne fait aucun doute qu’au cours de l’année 2021, plusieurs changements ont été apportés avec lesquels ils ont ébloui tout le monde.

Rappelons que depuis 2020 sa chevelure était platine affichant un look innovant qui l’a grandement favorisé et qu’il a conservé pendant plusieurs mois.

Mais surtout dans la promotion avec David Bisbal et la chanson ‘Ladrones’ avec le Lasso vénézuélien quand il a assombri l’arrière de ses cheveux et a beaucoup plus éclairci la frange près de son visage.

Quelque temps plus tard, il a unifié les couleurs et l’a coupé, avec cela il a réussi à adoucir ses traits qui semblaient plus stylisés et la vérité est que la frange demi-avant, avec la forme semi-circulaire, était tout simplement parfaite.

A noter qu’avant que ce nouveau style ne soit réalisé, il écrivait à travers ses stories Instagram dans lesquelles il résumait chacun des apprentissages et surtout des expériences de l’année sortante.

Aujourd’hui, je suis tellement reconnaissante pour toutes les leçons que j’ai reçues et que l’univers m’a préparées, car je termine cette année plus forte que jamais et pleine d’enthousiasme ».

Comme vous vous en souvenez peut-être, il a dû suspendre son «Bad Fame Tour» il y a des mois en raison des problèmes de la pandémie, et ce sera sans aucun doute l’un de ses événements en attente pour 2022.