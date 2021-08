Danna Paola fond en larmes après son retour sur scène | Instagram

Il semble que la belle chanteur Danna Paola ne pouvait contenir la joie que cela lui procurait de retrouver ses fans en direct dans un concert, quelque chose qui l’a sans aucun doute rendue extrêmement nostalgique et elle a fondu en larmes lors de l’événement.

Heureusement, les concerts en streaming étaient une excellente occasion de se connecter avec votre public à distance, cependant ce n’était pas la même chose.

Et c’est que l’émotion de se retrouver face à face a provoqué chez Danna Paola un revirement qui l’a conduite de façon inattendue au des larmes.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le chanteur est apparu vendredi dernier au virage 4 de l’autodrome Hermanos Rodríguez, dans le cadre des spectacles dans des loges à distance saine qui s’y déroulent.

Et c’est là qu’au milieu de son concert, Danna Paola a pris le temps de réfléchir sur ce qu’elle avait vécu l’année dernière en essuyant les larmes de ses yeux.

C’est très fort, je suis très excitée”, a commenté Danna Paola en fondant en larmes et en arrêtant un instant son concert.

Le concert de l’actrice et chanteuse a commencé vers 21h15 et s’est déroulé dans une explosion de couleurs et de lumières vives qui ont clignoté de l’écran jusqu’au fond de la scène.

J’ai besoin de ce moment avec toi. Il est tres fort. Je veux déjà que tout redevienne normal. Et pour moi, c’est très excitant. J’ai dû fondre en larmes, merci. Je t’aime”, a-t-il commenté.

Entourée de huit danseurs et avec quelques images à l’écran de son précédent concert, Welcome to my break up party, Danna Paola a sauté sur scène en interprétant Calla tú, au milieu d’un feu d’artifice qui a illuminé la scène.

Et malgré quelques problèmes dans l’audio, l’actrice a également montré son talent avec la chorégraphie qui a fait flotter les nattes de ses cheveux.

De plus, ses vêtements verts phosphorescents brillaient du contraste des lumières qui réglaient la fête en tant qu’ami de la semaine.

Danna Paola n’a pas attendu la fin pour jouer ses tubes et dès le début elle sort des chansons comme Sodio et Agüita, qui déchaînent les cris et font danser ses fans sur des rythmes urbains.

Comme il est d’usage dans ses concerts, il a appelé à l’équité et a demandé le respect des différentes manières d’aimer et ce qu’il a fait en serrant l’un de ses danseurs d’une manière coquette, les deux face à face simulant un baiser avant que TQ ne sonne et c’est tout.

Et pour dire au revoir au public, Danna Paola a changé de tenue pour la troisième fois avec une robe style caramel avec laquelle elle a chanté Oye Pablo et a finalement dit au revoir avec Bad Fame, un thème qu’elle a mélangé avec la base musicale de X by J Balvin et Nicki Jam.