Danna Paola, Mau et Ricky ont fait sensation

L’artiste mexicaine a attiré l’attention sur le changement radical de look qu’elle portait dans le clip vidéo et a remercié les enfants de Montaner pour leur collaboration

A l’aube de ce vendredi, Danna Paola a dévoilé sa chanson Cachito, où elle a collaboré avec les célèbres interprètes vénézuéliens Mau et Ricky. L’actrice a également surpris ses fans en raison de son relooking, où elle arbore des cheveux courts avec ses cheveux blonds déjà caractéristiques.

La chanteuse mexicaine a partagé sur son compte Instagram une petite vidéo de pas plus de 15 secondes, où elle remerciait la collaboration avec le duo vénézuélien et soulignait la qualité humaine des interprètes de Voy Que Quemo et La Boca.

« BOOM! #CACHITO Mau et Ricky ufff ! Vous avez pris un morceau de mon cœur dès le premier jour, je ne peux pas croire que nous l’avons fait ! Nous avons cette chanson incroyable ensemble ! Et je dois vous remercier infiniment ! Merci de croire en ma musique, merci pour ton amitié, ta belle personne, ton talent et ta vibe tellement incroyableeeee !! Je t’aime !!,! LEGGOOOO ! », a également écrit l’actrice.

A cette occasion, elle reprend le genre pop latino, qui lui a valu plusieurs tubes comme Mala Fama, Kaprichosa, entre autres, et collabore avec deux artistes qu’elle connaît bien de par leurs amis communs, comme Sebastián Yatra, qui a collaboré avec elle dans son plus récent album sur la chanson, No Bailes Sola et avec Mau et Ricky dans sa production She n’a plus de petit ami.

L’ancienne protagoniste d’Elite n’a pas cessé de travailler, la preuve en est qu’il y a à peine deux semaines, elle a dévoilé le clip de A un beso, une ballade qui l’a fait toucher le cœur de ses followers en raison de la nature émotionnelle de ses paroles et de la images sélectionnées pour l’enregistrement.

En plus du fait qu’en début de semaine, elle était liée à un projet phare, et il a été mentionné que Gloria Trevi pourrait être intéressée par Danna Paola comme interprète, de manière stellaire, de sa biosérie qui est en charge de la productrice Carla. Estrada.

Et avez-vous déjà entendu ce grand single ? Qu’est-ce que tu en penses? Nous vous laissons le lien pour que vous puissiez le voir par vous-même :