Danna Paola parle de Belinda, va-t-elle faire un duo avec Christian Nodal ?

El Chiringuito a annoncé plus tôt dans la journée qu’Edu Aguirre, un ami proche de Cristiano Ronaldo et journaliste de l’émission, allait annoncer les dernières nouvelles concernant les Portugais au programme ce soir. L’émission, qui a commencé vers minuit, heure espagnole, a taquiné la nouvelle pendant quelques heures avant qu’Aguirre ne raconte enfin une histoire: […] More