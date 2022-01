Danna Paola portait ses charms avec une robe en bœuf et des pierres

Danna Paola portait une robe en maille avec des strass à Kaprichosa | Instagram

Sans cesse les tenues que Danna Paola présente dans ses vidéos officielles ou simplement dans son quotidien laissent ses followers impressionnés, comme la belle robe en résille avec des strass qu’elle a utilisés pour sa dernière vidéo Kaprichosa.

Depuis que Danna Paola Elle est devenue célèbre et a déployé ses ailes dans d’autres pays pour travailler, comme l’Espagne où elle a enregistré la célèbre série Netflix intitulée Elite qui a déjà lancé une nouvelle saison, elle n’a cessé de récolter succès sur succès.

Cette vidéo officielle est sortie il y a 10 jours sur sa chaîne YouTube, pour le moment elle compte déjà 830 384 vues et 2 039 commentaires, malgré le fait que ce single ne soit pas l’un des plus connus (en ce moment) de la chanteuse mexicaine, il a éléments importants dans les scènes.

Cela peut vous intéresser : Mhoni Vidente révèle quelles célébrités deviendront parents

L’un d’eux sont les tenues avec lesquelles l’interprète de « Mala Fama » apparaît, en particulier une robe faite uniquement de pierres frappantes qui se croisent, formant un réseau qui va horizontalement, exposant leurs intérieurs, immédiatement vous nous partageons la vidéo.

Cette vidéo a une durée de 3h31 minutes, mais le sentiment de voir à nouveau Danna Paola être impressionnante et particulièrement belle avec ses vêtements durera longtemps, même certains de ses fans pourraient avoir des idées de tenues à l’avenir.

Apparemment, sur son compte Instagram, il n’a pas fait la promotion de cela Nouveau single, plusieurs de ses fans n’ont sûrement pas réalisé ce lancement, même si ce serait quelque chose d’étrange puisque ceux-ci ont tendance à devenir une tendance tout de suite.

Dans cette vidéo Danna Paola Elle portait toujours son look blonde, avant la fin de l’année elle a décidé de passer de blonde à brune et de porter également des extensions pour montrer son look chocolat.

Actuellement, la star de « Dare to Dream » compte 33 millions de followers sur son compte Instagram officiel, toutes les stars mexicaines n’ont pas atteint ce nombre de followers, bien que Kimberly Loaiza soit très proche de l’atteindre avec 32,8 millions respectivement.

Le style de Danna Paola a été comparé à celui d’Eiza González

Depuis qu’elle a décidé de commencer l’année 2022 avec un nouveau look, certains de ses fans ont été ravis de la revoir avec sa couleur de cheveux naturelle.

Forcément, d’autres internautes ont immédiatement profité de ce changement pour faire quelques comparaisons, la plus évidente étant avec Eiza González, d’autant plus qu’elles sont toutes les deux minces, depuis longtemps Danna Paola perd du poids, mettant encore plus en valeur ses traits.