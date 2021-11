Danna Paola pourrait incarner Gloria Trevi dans sa biosérie

Danna Paola pourrait jouer dans la biosérie Gloria Trevi | Instagram

Tout semble indiquer que le célèbre chanteur Danna Paola a pu interpréter la scène de sa vie d’adulte en laissant les personnes qui effectuent le casting pour son enfance et son adolescence, ce qui a sans aucun doute surpris beaucoup de gens.

La vérité est qu’il y a beaucoup d’artistes qui ont déjà leur biosérie : Luis Miguel, José José, Selena Quintanilla et Alejandra Guzmán ne sont que quelques-uns d’entre eux.

C’est maintenant au tour de Gloria Trévi, qui prépare déjà une série basée sur les événements les plus marquants de sa vie et de sa carrière artistique.

Le projet est en charge de la productrice Carla Estrada, et l’interprète de Tu ne voulais pas me faire de mal veut que Danna Paola soit celle qui l’interprète dans sa biosérie, qui sortira le 15 février 2022.

Et c’est qu’aujourd’hui Danna Paola est l’une des célébrités mexicaines avec la plus grande renommée internationale et c’est grâce au fait qu’elle s’est impliquée dans des feuilletons dès son plus jeune âge, la chanteuse a réussi à jouer dans la série espagnole Elite, établissant elle-même comme l’une des jeunes artistes les plus réussies au monde.

Pour cette raison, il est dit que Gloria est extrêmement intéressée par le fait que Danna soit celle qui joue dans la série en fonction de sa vie personnelle, car elle chante, danse, compose, joue et a une renommée internationale.

Récemment le nom d’Aracely Arámbula a sonné, mais il est faux ; qui ils veulent dans le projet est Danna Paola, même les cadres sont déjà en pourparlers avec elle. Elle est son premier choix pour le personnage car c’est une artiste complète : elle danse, chante, compose, joue, elle est dans le meilleur moment de sa carrière et elle a de nombreux fans », a révélé une source au milieu.

Cependant, la production de la série fait aussi des castings en face-à-face pour trouver le casting idéal pour le projet, puisque plusieurs actrices incarneront Gloria.

Eh bien, nous recherchons des filles qui ont de l’énergie, qui ont du désir, qui ont tout cet appareil que Gloria a : qu’elle est triste, qu’elle est heureuse, qu’elle est bonne, qu’elle est dévouée. Dans la première coupe, nous les voyons s’arrêter et avoir une présence qui attire notre attention ».

La biosérie, comme nous l’avons mentionné, est déjà au milieu de sa pré-production et pour cette raison Carla Estrada a révélé quelques détails sur ses plans pour ce projet, dans lequel elle souhaite que les gens du grand public soient encouragés à montrer leur talent et font du casting, mais cela n’exclut pas non plus la possibilité que des célébrités fassent partie du casting.

C’est ainsi que le 28 octobre a débuté la première étape en personne du casting dans les studios de Televisa San Ángel.

Il a également été commenté que la participation de Gloria Trevi à la prise de décision au sein de la production, à la fois dans l’histoire, dans les étapes du projet et dans la recherche des acteurs, a été extrêmement importante.

Pour cette raison, le chanteur, malgré la préparation d’une nouvelle tournée musicale, qui débutera en janvier de l’année prochaine, a pris le temps de superviser tous ces détails.