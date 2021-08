Danners: Les effets de Max Verstappen/Lewis Hamilton s’écrasent ici pour rester

in

L’ancien pilote de F1 Christian Danner s’attend à des effets tout au long de la saison de l’accident de Silverstone entre Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Ce qui avait été une bataille pour le titre bien élevée sur la piste a pris une tournure plus sombre au Grand Prix de Grande-Bretagne lorsque les prétendants au titre Hamilton et Verstappen sont entrés en collision au premier tour.

Hamilton de Mercedes a pris la ligne intérieure dans Copse lors du premier tour à Silverstone, moment auquel Hamilton a coupé le Verstappen de Red Bull et l’a envoyé dans les barrières, où un impact de 51G a été enregistré.

Depuis lors, des comparaisons avec la rivalité classique Ayrton Senna contre Alain Prost ont été faites, et Danner pense que cet accident influencera en effet Mercedes et Red Bull.

“Ils ont maintenant chuté pour la première fois et pas comme nous l’avons vu dans le passé entre Romain Grosjean et Kevin Magnussen ou à l’époque entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Ces incidents pourraient être résolus en interne », a-t-il déclaré à Motorsport-Magazin.com.

« Bien sûr, cela a eu un effet sur les équipes et cela se fera certainement sentir sur la piste dans la seconde moitié de la saison. Cela passe par la mécanique.

Bien avant cet accident, les tensions entre Red Bull et Mercedes étaient évidentes, avec des coups verbaux venant de chaque côté sur une base régulière.

La plaisanterie qui, selon Danner, a été le plus souvent provoquée par Red Bull.

Mais, ajouté à la dynamique créée par ce crash de Silverstone, cela signifie qu’il y a une “pression psychologique” en jeu.

“La pression psychologique que cela crée est déjà grande, bien sûr”, a déclaré Danner.

“Surtout lorsque les équipes s’en prennent les unes aux autres, ce qui arrive plus de Red Bull vers Mercedes que l’inverse.”

Verstappen serait à nouveau éliminé au tour 1, cette fois en Hongrie par l’autre Mercedes de Valtteri Bottas.

Avec de lourds dégâts, il n’a pu revenir qu’à la 9e place, et a ainsi vu une confortable avance au championnat éliminée en l’espace de deux courses.

Maintenant, il traîne Hamilton de huit points et Danner s’attend à une conclusion passionnante de la saison.

« Les équipes travaillent 24h/24 pour tirer le meilleur parti du matériel. Sur la piste, cela signifie que ce sera vraiment excitant », a-t-il déclaré.