Danny Ainge n’écoute pas s’il n’entend pas le racisme autour des Boston Celtics

Kyrie Irving a déclaré qu’il espérait ne pas avoir entendu de remarques racistes lorsque ses Brooklyn Nets se mettaient en route pour affronter les Boston Celtics pour le troisième match de leur série du premier tour des Playoffs NBA 2021. Irving a joué deux saisons à Boston et est parti en tant qu’agent libre pour signer avec les Nets à l’été 2019.

“Ce n’est pas la première fois que je suis un adversaire à Boston”, a déclaré Irving. « J’ai hâte de rivaliser avec mes coéquipiers. Espérons que nous pourrons garder le basket-ball strictement, il n’y a pas de belligérance ou de racisme en cours, de racisme subtil et de gens criant de la merde de la foule. Mais même si c’est le cas, cela fait partie de la nature du jeu et nous devons juste nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler.

Lorsqu’on lui a demandé s’il en avait fait l’expérience à Boston, Irving a levé les mains et a haussé les épaules. Vous pouvez regarder ses commentaires complets ici :

Lorsque le directeur général des Celtics, Danny Ainge, a été interrogé sur le commentaire d’Irving, il a déclaré qu’il n’avait jamais entendu parler d’incidents racistes à Boston au cours de ses 26 années avec l’équipe.

“Je pense que nous prenons ce genre de choses au sérieux”, a déclaré Ainge lors d’une interview à la radio sur 98.5 The Sports Hub. «Je n’ai jamais entendu quoi que ce soit de la part des joueurs avec lesquels j’ai joué au cours de mes 26 ans à Boston. Je n’avais jamais entendu ça de Kyrie auparavant, et je lui ai pas mal parlé. Donc, je ne sais pas. En ce qui me concerne, ce n’est pas grave. On joue juste au basket. Les joueurs peuvent dire ce qu’ils veulent.

Quelques heures après les commentaires d’Ainge, le vétéran garde des Celtics Marcus Smart a déclaré qu’il avait été victime de racisme à Boston.

Marcus Smart sur s’il a entendu des fans de Boston faire des commentaires racistes: “Oui, je l’ai entendu. J’ai du mal à quelques choses. C’est difficile d’entendre ça et ensuite de les faire nous soutenir en tant que joueurs. C’est un peu triste et écoeurant .” – Keith Smith (@KeithSmithNBA) 27 mai 2021

Quiconque porte une attention particulière aux sports professionnels a entendu des histoires sur le racisme à Boston. Bill Russell, qui a mené les Celtics à 11 championnats en tant que plus grand joueur de l’histoire de la franchise, a détaillé le racisme qu’il a vécu à Boston dans des livres et des interviews depuis ses jours de joueur. Russell a décrit Boston comme un «marché aux puces du racisme» dans ses mémoires de 1979, «Second Wind». Russell a même demandé que son maillot n ° 6 soit retiré lors d’une cérémonie privée en 1972 parce qu’il pensait que les fans ne respecteraient pas ses réalisations parce qu’il était noir.

Les athlètes d’aujourd’hui ont également détaillé leur expérience face au racisme à Boston. Le voltigeur des Baltimore Orioles, Adam Jones, a fait face au chahut raciste des fans de Fenway Park en 2017. Un fan de Boston a été banni du stade pour avoir fait une remarque raciste à DeMarcus Cousins ​​en 2019. Smart a détaillé son expérience du racisme à Boston dans un article sur The Players Tribune en 2020:

Mais l’incident qui m’a le plus marqué, et qui a eu le plus grand impact sur moi, s’est produit il y a quelques années après une victoire au Garden. Je sortais du parking de l’aréna quand j’ai vu une femme blanche avec son fils de cinq ou six ans traverser à contre-jour juste au moment où les voitures commençaient à venir vers elles. J’avais baissé mes fenêtres et j’ai réalisé que quelque chose de grave était sur le point de se produire, alors je lui ai crié poliment qu’elle devait se dépêcher et sortir de la rue pour qu’ils ne se blessent pas tous les deux. La femme portait un maillot des Celtes Isaiah Thomas numéro 4. Et il y avait tous ces autres fans des Celtics autour qui étaient au match. J’ai pensé qu’elle serait cool. Nan. Elle tourna la tête et c’était…. “F *** vous, putain de n-mot !!!!”

Ce à quoi Kyrie Irving a affronté sa première fois à Boston avec les Nets

En 2019, Irving a raté un match contre les Celtics à Boston, mais les fans l’ont quand même chahuté. Il y avait des chants «Kyrie suce» dans le bâtiment et des affiches autour de l’arène le qualifiant de lâche.

Irving a également posté un message sur Instagram après le match :

Ainge disant qu’il n’a jamais entendu d’exemples de racisme envers les joueurs des Celtics à Boston est une réponse remarquablement malhonnête et sourde à la déclaration d’Irving. L’expérience de Russell devrait être au premier plan de l’esprit de tout le monde dans l’organisation. Ainge a-t-il simplement ignoré l’histoire de la Tribune des joueurs de Smart ? N’a-t-il jamais été assez connecté avec ses joueurs pour avoir des conversations honnêtes sur leurs expériences ?

Bien sûr, le racisme n’est pas unique à Boston. Cela se produit dans tout le pays et dans le monde entier. Comme Bomani Jones l’a noté sur Twitter, les gens ont plus tendance à ressentir le racisme à Boston que dans d’autres villes. Danny Ainge aurait certainement dû en entendre parler maintenant.

Il y a eu des incidents horribles la semaine dernière depuis que les fans ont été autorisés à réintégrer les arènes. Un fan des Knicks a craché sur Trae Young. Un fan des 76ers a versé son pop-corn sur Russell Westbrook. Plusieurs fans d’Utah Jazz ont fait des commentaires abusifs aux parents de Ja Morant.

Les inquiétudes d’Irving sont légitimes lorsqu’il joue à Boston. Au lieu de se mettre la tête dans le sable, il est temps pour Ainge d’écouter ses joueurs et de demander ce qu’il peut faire pour faire partie de la solution plutôt que du problème.