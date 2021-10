Danny Blind: Ole Gunnar Solskjaer n’a aucune identité avec Manchester United – Man United News And Transfer News

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a été sauvagement attaqué par l’entraîneur adjoint des Pays-Bas, Danny Blind, confirmant qu’il était d’accord avec ce que certains fans ont dit.

Selon The Mirror, Blind a déclaré : « Quelle est l’identité de cette équipe de Manchester United ? Quel est son plan ?

« C’est exactement ce qui manque à Solskjaer. Il n’y a pas de plan tactique. Son équipe n’est pas en mesure de mettre la pression sur ses adversaires comme Manchester City.

« Il n’est pas toujours nécessaire que ce soit un pressing complet, mais nous n’en voyons rien – tout dans l’équipe United est basé sur les qualités individuelles des joueurs.

«Ils ont ces qualités et cela donne souvent un résultat pour l’équipe. Mais ce n’est jamais un résultat d’équipe. Il n’a pas été bon dans un certain nombre de matches.

« Lutte unie pour dominer – c’est tout le problème. Après avoir pris l’avantage contre Everton, ils ont commencé à les attendre dans leur moitié de terrain.

« Ils veulent marquer au compteur. Mais ce n’est pas suffisant pour un club comme Manchester United.

« La prochaine chose que vous voyez, c’est comment ils ont du mal à renverser la vapeur quand Everton a égalisé. Ils ne se sont guère créés d’occasions.

« Les résultats ne sont pas bons. Il a perdu contre les Young Boys, contre West Ham en coupe, contre Aston Villa et ils ont eu de la chance contre Villarreal en raison de la qualité de Ronaldo.

« Contre Everton, nouveau match nul. Et ils s’en sont tout juste sortis avec ce résultat.

«Il doit s’améliorer et il peut s’améliorer. On ne peut pas dire que Solskjaer a eu une longue carrière au plus haut niveau en tant que manager avant United.

« Oui, il était champion en Norvège. Mais c’est un autre niveau. Je sais pourquoi il a plus de temps que les autres entraîneurs, c’est un enfant du club.

« Il a marqué ce but légendaire en 1999 qui les a aidés à remporter la Ligue des champions. Mais tout cela ne suffit pas pour ce qui est produit en ce moment.

The Peoples Person a également déjà couvert les commentaires précédents de Blind sur la façon dont l’arrivée de Cristiano Ronaldo a semé la confusion au sein de l’équipe.

Certains supporters pensent que Solskjaer n’emploie aucune tactique dans son équipe car il n’y a pas de style de jeu évident en tant que tel.

Liverpool, Chelsea, Manchester City, Arsenal et Tottenham Hotspur ont tous, dans une certaine mesure, des schémas de jeu discernables ; que cela les aide ou non à vaincre leurs adversaires est une autre affaire.

Au début du règne de Solskjaer, beaucoup pouvaient voir que Manchester United était devenu une équipe de contre-attaque, mais depuis lors, on pourrait affirmer que ce n’est plus nécessairement le cas.

Les adversaires ont commencé à être plus intelligents contre United, se méfiant d’être touchés à la pause et choisissant de jouer dans des blocs défensifs profonds pour frustrer United à la place.

La logique était que les Diables Rouges n’avaient pas assez d’eux pour briser leurs adversaires et pouvaient donc être eux-mêmes contre-attaqués lorsqu’ils s’engageaient trop.

Solskjaer a d’énormes problèmes qui doivent être résolus, mais on pourrait affirmer que cela fait partie intégrante de la signature de nombreux nouveaux joueurs et du début d’une nouvelle ère tactique.