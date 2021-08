Danny DeVito écrira l’histoire de Pingouin dans le spécial Gotham City Villains .

]]>]]>

Le retour de Batman l’acteur Danny DeVito revient à Oswald Cobblepot non pas sur grand écran mais sur la page alors qu’il écrit une histoire de pingouin dans le prochain film de DC Géant d’anniversaire des méchants de Gotham City #1, une bande dessinée spéciale célébrant les anniversaires de nombreuses galeries de voyous de Batman.

DeVito a donné vie à The Penguin dans le suivi de Tim Burton en 1992 de son tube Homme chauve-souris film Le retour de Batman. Ceux qui s’attendaient à une performance similaire à Burgess Meredith dans le 1966 Homme chauve-souris Les séries télévisées étaient toutefois surprises, car DeVito’s Penguin n’était pas un super-vilain chic, mais un ancien artiste de cirque déformé vivant dans les égouts de Gotham City avec ses compagnons de cirque et ses pingouins de compagnie. Après avoir fait chanter un riche magnat d’entreprise, Penguin se présente à la mairie et s’associe à Catwoman pour accuser Batman d’une série de crimes.

L’artiste de l’histoire de DeVito n’a pas été révélé, mais l’icône légendaire Frank Quitely, qui a illustré comme Superman des étoiles, Nouveaux X-Men et Batman et Robin parmi beaucoup d’autres, a réalisé une variante de couverture pour le spécial mettant en vedette Penguin présentant de nombreuses similitudes avec le look emblématique de DeVito. Le synopsis de la spéciale lit :

Gotham City est peut-être protégé par le Chevalier noir, mais cette destination métropolitaine majeure est également en proie à certains des méchants les plus meurtriers et les plus infâmes de l’univers DC ! Dans ce géant anniversaire surdimensionné, DC Comics présente fièrement les histoires des ennemis les plus meurtriers de Batman, écrites et dessinées par certains des plus grands et des plus excitants noms de la bande dessinée ! 2021 marque une année anniversaire pour l’Épouvantail, Poison Ivy, Ra’s al Ghul, Talia al Ghul, le Chapelier fou, Killer Moth et l’original Red Hood, et Gotham City Villains Anniversary Giant # 1 donne vie à ces méchants de grandes manières ! Mettant également en vedette la célébration de l’anniversaire du Pingouin, écrite par nul autre que l’homme qui a donné vie à Oswald Cobblepot dans Batman Returns, la star du grand écran Danny DeVito !

Parmi les autres écrivains et artistes attachés à la spéciale, citons Wes Craig, G. Willow Wilson, Phillip Kennedy Johnson, Joshua Williamson, Stephanie Phillips, Jill Thompson, Dan Mora, Emma Rios, Riccardo Federici, Max Raynor et plus encore.

Géant d’anniversaire des méchants de Gotham City #1 sera de 96 pages au format prestige et en vente le 30 novembre.

Ricky Church – Suivez-moi sur Twitter pour plus d’informations sur les films et les discussions sur les nerds.

]]>]]>