Danny DeVito écrit une bande dessinée One-Shot Penguin

Le point de vue de Danny DeVito sur le pingouin de Batman Returns en 1992 est tout simplement emblématique. Cet automne, DeVito revient dans le rôle, mais il n’aura pas besoin de maquillage pour cela, car l’acteur écrit une histoire axée sur les pingouins pour la prochaine anthologie à un coup du Gotham City Villains Anniversary Giant #1, rapporte GameRant .

Oh bien, je peux en parler maintenant !

J’ai donc travaillé avec @DannyDeVito et @Danmora_c pour créer une histoire de pingouin très spéciale en vente en novembre.

Cela a été l’une des expériences les plus cool de ma vie et je suis super excité que tout le monde lise 🐧 https://t.co/5bvSXcCTEh – Paul Kaminski (@Paul_Kaminski) 13 août 2021

DC associe DeVito à l’artiste Dan Mora pour l’histoire selon le rédacteur en chef du groupe Batman, Paul Kaminski. La bande dessinée présentera également des histoires de l’écrivain / artiste Wes Craig, des écrivains G. Willow Wilson, Phillip Kennedy Johnson, Joshua Williamson, Stephanie Phillips, Dan Watters et Mairghread Scott; l’art de ces histoires vient d’Emma Rios, Riccardo Federici, Max Raynor, Max Fiumara, Skylar Patridge, Ariela Kristantina, Khary Randolph, Jill Thompson, Christian Ward, Gabriel Walta, et plus encore.

On se souvient de Batman Returns pour ses méchants avant tout, et en particulier pour la vision effrayante de DeVito sur le pingouin. Alors que de nombreuses autres représentations du personnage font de lui plus un paria devenu un criminel qu’autre chose, la version Batman Returns l’a transformé en un monstre des égouts qui prévoyait de voler tous les fils aîné de Gotham et de les tuer lorsque son plan pour discréditer le maire de Gotham et Batman n’a pas marché.

Cette annonce fait suite à la sortie de la nouvelle bande dessinée Batman ’89, qui poursuit l’histoire de la version de Tim Burton du personnage de Batman, telle que décrite par Michael Keaton.

Le Gotham City Villains Anniversary Giant #1 sortira en novembre. Pendant ce temps, de plus en plus d’indices suggèrent que Michael Keaton, bien qu’il ne soit pas officiellement confirmé en autant de mots, reprendra son rôle dans le prochain film Flash avec Ezra Miller et réalisé par Andy Muschietti.