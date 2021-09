Danny Drinkwater s’ouvre sur une carrière « chaotique » à Chelsea et sur des « erreurs » alors que le milieu de terrain espère un renouveau de Reading avec un contrat à terme

Danny Drinkwater admet que les trois dernières années à Chelsea ont été une « pagaille » après des débuts encourageants pour Reading samedi.

Le joueur de Chelsea, qui n’a plus joué en Premier League pour les Blues depuis 2018, est sorti du banc des Royals lors d’une victoire à Fulham.

La lecture a pris une chance sur Drinkwater

Drinkwater présenté en pré-saison pour Chelsea, mais il est peu probable qu’il dispute un autre match de compétition pour le club

Drinkwater a remporté le titre avec Leicester en 2016, remportant une convocation en Angleterre et un transfert de 35 millions de livres sterling à Chelsea l’année suivante, mais sa carrière s’est depuis effondrée.

N’ayant disputé que 23 apparitions dans l’élite des Blues, le joueur de 31 ans est devenu l’homme oublié du football anglais après des périodes de prêt ratées à Burnley, Aston Villa et, plus récemment, au club turc Kasimpasa.

Les trois dernières saisons ont également été jonchées de problèmes en dehors du terrain, avec un incident en boîte de nuit à Burnley et un combat au sol d’entraînement à Villa.

Maintenant dans la dernière année de son contrat avec Chelsea, et vraisemblablement à la recherche d’une nouvelle équipe, le milieu de terrain souhaite remettre sur les rails sa carrière autrefois prometteuse.

« Puis-je peindre un tableau ? Non, ça a été une pagaille », a-t-il déclaré à talkSPORT à Craven Cottage après avoir joué plus d’une heure lors de la victoire 2-1 de Reading.

Danny Drinkwater n’a fait que dix départs en Premier League en trois ans avec Chelsea, Burnley et Aston Villa

«C’est le football, ce n’est jamais simple, ce n’est jamais simple. Je suis juste excité pour les nouveaux défis.

“J’ai besoin de [kick-start my career]. Je suis plus excité à ce sujet que je ne l’ai été depuis quelques années maintenant, surtout comment ma carrière s’est déroulée.

«Les jeux, retrouver le plaisir du football, puis partir de là. Quelques-uns ont glissé, j’ai fait des erreurs, je n’ai pas joué.

«Je suis dans la dernière année de mon contrat, donc il n’y a pas que le football qui en dépend. J’ai d’autres choses.

getty

La carrière de Drinkwater ne s’est pas déroulée comme il le pensait après avoir remporté le titre de Premier League avec Leicester City

Il a ajouté : « Je suis désespéré pour les matchs, je connais ma position et je sais que ce n’est pas ce à quoi je m’attendais depuis dix ans.

« Je dois donc apporter des changements et je prends les bonnes mesures.

« Je dois juste garder le contact avec le manager, me faire confiance et faire confiance à l’équipe. J’espère qu’ils me font confiance et que nous pourrons nous appuyer sur cela.

