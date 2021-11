Danny Dyer d’EastEnders joue dans un film sur la santé mentale réalisé par un jeune de 17 ans

(Photo : Chance 43 Productions)

La star d’EastEnders, Danny Dyer, devrait figurer dans un film sur la santé mentale créé par Noah Caplan, 17 ans.

« Stepping Stone » a été réalisé par Chance 43 Productions et espère sensibiliser à la santé mentale, tout en collectant des fonds pour des œuvres caritatives de prévention du suicide.

Le court métrage a été écrit, réalisé et produit par le cinéaste débutant Noah Caplan, qui a vu nombre de ses amis et de sa famille lutter contre les maladies mentales.

Noah a également souffert de problèmes de santé mentale à la suite de l’accident mortel de sa jeune sœur.

Créé pour soutenir CALM (Campaign Against Living Miserably) et d’autres organisations caritatives, Stepping Stone devrait sortir début 2022.

Le film suivra quatre personnages de différents horizons, tous confrontés à leurs propres problèmes, de la violence domestique à l’anxiété.

Chaque voyage commencera par l’étape qui est souvent si difficile – parler à quelqu’un.

En cette Journée internationale des hommes, Danny Dyer a révélé pourquoi il voulait participer au film :

‘La puissance de cette chose [the mind] est une vieille chose folle, alors nous devons nous en occuper.

L’acteur de Mick Carter a également été très impressionné par le jeune cinéaste Noah :

« À peine âgé de dix-sept ans, le fait qu’il ait sa merde ensemble comme il l’a fait et qu’il ait tout organisé est assez incroyable. Je me suis vraiment amusé. Ce fut un plaisir.’

Jackie Green, productrice exécutive de Stepping Stone, a déclaré :

« J’ai été ému aux larmes par le synopsis de Noah et j’ai senti que je pouvais apporter quelque chose au projet. Pour quelqu’un d’aussi jeune, reconnaître les terribles problèmes de santé mentale qui seront sans aucun doute la pire gueule de bois de ces temps incertains, et vouloir essayer d’aider d’une manière ou d’une autre est inspirant, je n’avais pas d’autre choix que de m’impliquer.

Stepping Stone est une production de Chance 43 Productions. Les producteurs exécutifs sont Jackie Green et Monique Blake, le réalisateur, scénariste et créateur est Noah Caplan et le directeur de la photographie est le lauréat Simon Aukes (Blue Story).

