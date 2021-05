Danny Elfman reviendra dans le spectacle d’Halloween “ Nightmare Before Christmas ”

Le compositeur Danny Elfman a annoncé qu’il reprendra son rôle de voix de Jack Skellington à Le cauchemar avant Noël concert live-to-film plus tard cette année. L’événement aura lieu le 29 octobre au Banc of California Stadium en tant que premier événement musical que le lieu ait jamais organisé.

Les billets pour The Nightmare Before Christmas de Disney’s Tim Burton Live-to-Film Concert Experience seront disponibles à partir du 14 mai via Ticketmaster. La participation d’Elfman marque la première fois que le compositeur original de Nightmare Before Christmas apparaîtra dans l’événement en trois ans.

Dans une déclaration, Elfman a partagé: «Jack est de retour! J’étais tellement désolé d’avoir manqué Halloween dernier. (Nous savons tous pourquoi). MAIS – Je ne saute pas cette année. Jack veut revenir sur scène. J’ai hâte de vous voir tous.

Elfman jouera dans la production aux côtés d’invités spéciaux actuellement inopinés et de chanteurs originaux. Les acteurs interpréteront la musique du film en synchronisation avec les visuels aux côtés d’une chorale et d’un orchestre complet qui joueront la partition et les chansons du film en direct lors de l’événement.

Le chef d’orchestre John Mauceri dirigera l’orchestre complet et le chœur. Le concert lui-même sera produit par Laura Engel, Richard Kraft, Tim Fox et Alison Ahart Williams.

Sorti en 1993, The Nightmare Before Christmas est devenu un film d’Halloween incontournable grâce, en grande partie, à sa bande-son et à sa partition intemporelles. Parlant de la création de la musique du film aux côtés du réalisateur et écrivain Tim Burton, Elfman a déclaré: «Nous avons estimé que ces chansons devraient essayer de trouver une sorte de lieu intemporel qui ne soit pas contemporain. Mes influences allaient de Kurt Weill à Gilbert And Sullivan en passant par les premiers Rodgers et Hammerstein.

L’expérience du concert live-film Nightmare Before Christmas est un retour opportun à la musique live pour les familles et comprendra un concours de costumes et des friandises pour tous les âges.

Écoutez The Nightmare Before Christmas sur Apple Music et Spotify.