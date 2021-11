Danny fait une erreur presque fatale dans la recherche de personnes disparues

Personne n’est parfait, y compris le détective Danny Reagan. Dans l’épisode de Blue Bloods de cette semaine, Danny a commis une grave erreur en acceptant d’aider un homme à rechercher sa sœur disparue. Son erreur a presque conduit à la mort d’une personne. « Bonnes intentions » était le meilleur titre de l’épisode, car les autres histoires ont également vu des personnages prendre ce qu’ils pensaient être les meilleures décisions, seulement pour voir les choses aller dans une direction surprenante.

Au début de leur histoire, Danny (Donnie Wahlberg) et Det. Maria Baez (Marissa Ramirez), est sortie d’un palais de justice en souhaitant qu’ils aient pu faire plus pour aider les victimes avant qu’elles ne deviennent des victimes. À ce moment-là, ils ont repéré un dépliant de fortune pour une personne disparue et la personne qui l’a posté, David Shaw (Guest star Dave Quay) était tellement heureux d’être de l’autre côté de la rue. Danny a promis à David qu’ils aideraient à retrouver sa sœur. Ce fut sa première erreur, car les téléspectateurs de longue date de la procédure criminelle savent que ce n’est jamais une bonne idée pour un officier de faire une promesse.

(Photo : John Paul Filo/CBS)

Au cours de leur enquête, David a continué à apparaître de manière surprenante juste derrière Danny et Baez. C’était un comportement étrange. Ils ont retrouvé sa sœur, qui s’appelait Angie De Grazia (Kate Villanova). Une fois qu’ils l’ont rencontrée, elle a révélé que tout ce que David leur avait dit était un mensonge. Elles n’étaient pas sœurs et leur père n’était pas un père violent qui l’a incitée à quitter l’Ohio pour New York. David était vraiment l’ex-fiancé d’Angie et la harcelait. Danny et Baez ont accepté d’emmener Angie au poste afin qu’ils puissent l’aider à obtenir une ordonnance restrictive. Elle entra pour récupérer son sac à main, mais cela prit un peu plus de temps que prévu. Danny et Baez se sont précipités à l’intérieur, seulement pour trouver Angie partie sans ses clés et son téléphone. Il s’avère que David avait suivi les détectives et enlevé Angie dans leur dos.

David a emmené Angie dans un parc de Tribeca pour lui proposer à nouveau le mariage. Danny et Baez les ont retrouvés juste au moment où David se mettait à genoux. Lorsque les détectives sont arrivés, Angie a couru vers eux et les a avertis que David avait un couteau. Danny lui a crié de laisser tomber le couteau, mais à la place, David a essayé de s’échapper. Danny lui a couru après, mais David a été renversé par une voiture alors qu’il tentait de traverser la rue sans regarder. La scène a laissé Angie horrifiée, mais au moins elle était toujours en vie après la grosse erreur de Danny.

Danny n’était pas le seul à avoir fait une énorme erreur dans « Bonnes intentions ». Anthony (Steven Schirripa) a été traumatisé par l’idée qu’il aurait pu mettre la mauvaise personne, Jade Jones (Aleca Piper), derrière les barreaux lorsqu’une arme à feu a été sortie d’une rivière. Il a convaincu Erin (Bridget Moynihan) de rouvrir le dossier. Quand ils ont vu Jade crier après avoir été violée et agressée derrière les barreaux, Erin a accepté de le faire. Malheureusement pour Jade, ils ont non seulement découvert qu’elle était vraiment un meurtre, mais qu’elle a également ordonné la mort d’une autre personne, alors elle a eu une autre accusation de meurtre sur sa feuille de rap.

Ailleurs dans l’épisode, Frank (Tom Selleck) s’est affronté avec l’archevêque Kearns (Stacy Keach) après que la police eut embarrassé un prêtre militant en lançant un appel au 911. Armin Janko (Michael Cullen) a réintégré la vie d’Eddie (Vanessa Ray) et elle a accepté de le laisser rester dans l’appartement qu’elle partage avec Jamie (Will Estes). Armin a insisté sur le fait qu’il était allé directement, mais Jamie n’a pas cru cela jusqu’à ce qu’un autre criminel ait presque tué Armin parce qu’il n’aiderait pas à blanchir de l’argent. Blue Bloods est diffusé sur CBS les vendredis à 22 h HE.