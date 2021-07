Danny Green explose les fans de Philly, mentionne la haine de Ben Simmons ⋆ 10z viral

in

Le gardien des 76ers de Philadelphie, Danny Green, a récemment expliqué comment il avait vu Ben Simmons se débattre avec beaucoup de choses sur et en dehors du terrain au cours de sa saison très scrutée.

Cette semaine, Green a un autre aveu : il ne se soucie pas de la façon dont les fans de Philly traitent l’équipe lorsque les choses ne vont pas si bien.

Danny Green a partagé son point de vue honnête lors d’une apparition sur le podcast Takeoff avec John Clark.

“J’aime nos fans, mais quand les choses ne vont pas bien, ils ne peuvent pas se retourner contre vous”, a déclaré Green, via NBC Sports. « C’est la seule chose avec laquelle je ne serais pas d’accord ou que je n’aimerai pas. Certains gars l’utilisent comme motivation, certains gars ont une puce sur l’épaule, mais je pense que cela doit changer. Ils doivent rouler avec nous, peu importe comment les choses se passent. »

Danny Green poursuit en disant que la culture à Philadelphie doit changer.

“Nous sommes l’équipe n°1 dans l’Est, nous jouons toujours bien, et dans certains matchs, ils nous huent – ​​cela fait partie de la culture ici, une partie de leur façon de montrer qu’ils nous aiment – ​​mais avec un gars comme Ben , et d’autres gars, je pense qu’ils doivent rester derrière eux et rester à leurs côtés aussi longtemps qu’ils le peuvent, jusqu’à ce que le klaxon sonne », a poursuivi Green.

Danny Green n’a pas mâché ses mots dans son apparition en podcast 👀 https://t.co/99HsGLz7Bj – NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) 8 juillet 2021

Les fans ne se souciaient pas vraiment de Danny Green les jetant sous le bus.

Je pense que Danny Green est un gars intelligent et un bon coéquipier, mais les fans ont soutenu Ben Simmons au-delà de ce que son jeu justifiait, y compris des encouragements pour lui tout au long de l’effondrement du septième match. C’est une recherche d’excuse et rien de plus – Kyle Neubeck (@KyleNeubeck) 8 juillet 2021

Danny Green adhère au récit médiatique national. Nous essayions littéralement d’enseigner à Simmons comment tirer depuis la ligne. pic.twitter.com/8MOWEWahMf – Fête sur Broad (@BroadStParty) 8 juillet 2021

J’ai vraiment apprécié Danny Green cette saison et je pense qu’il est un grand joueur, une personne et un coéquipier. Je pense cependant que ses commentaires sur les huées sont un peu malavisés. Les fans de #Sixers ont beaucoup soutenu Ben, même à travers ses combats au tir. Un exemple parmi tant d’autres : pic.twitter.com/9DpIJUR8I6 – Harrison Grimm (@Harrison_Grimm) 8 juillet 2021

Danny Green est en ville depuis 10 minutes et veut contrôler les fans des 76ers pour qu’ils soutiennent leur équipe ? Ces fans ont survécu à 4 ans de tanking, ont soutenu Ben à travers toutes ses bêtises et ont vécu les désastres de Fultz, Okafor, etc. Mauvaise recherche de joueurs pour faire la leçon aux fans. https://t.co/noABkGMQ2u – Glen Macnow (@RealGlenMacnow) 8 juillet 2021

Danny Green ne s’est peut-être pas fait trop d’amis à Philly avec ces commentaires. Mais il met sa réputation en jeu pour soutenir son coéquipier. Cela devrait dire quelque chose sur un gars que vous voulez dans votre équipe.

Les fans de Philly ont la réputation d’être un peu plus durs que les autres. Mais je ne m’attendrais pas à ce que cela change de si tôt.

Peut-être que la prochaine équipe de Ben Simmons aura des fans plus indulgents.

