Danny Ings “ trop bon pour Southampton ” et serait parfait pour West Ham cet été, a déclaré talkSPORT

Danny Ings a été salué comme une “ signature parfaite ” pour West Ham, après que l’attaquant de Southampton a porté son total de Premier League à 12 buts pour la saison.

Ings a poursuivi sa brillante forme pour marquer deux fois lors de la victoire 3-1 des Saints sur Crystal Palace mardi soir.

.

Southampton veut que Danny Ings signe un nouvel accord, mais l’attaquant en forme a été lié à de plus grands clubs

C’est un bilan impressionnant pour le joueur de 28 ans, qui a maintenu son record de but sous un maillot de Southampton malgré une saison parsemée de problèmes de blessures, ayant raté 11 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

Il a prouvé son indéniable capacité de prédateur depuis qu’il a rejoint le club de la côte sud de Liverpool, avec un total de 46 buts et 10 passes décisives en 97 apparitions pour les Saints.

L’animateur de talkSPORT, Jason Cundy, est un grand fan de l’attaquant, mais dit qu’il est “ trop bon ” pour jouer dans une équipe 14e du tableau de la Premier League.

L’ancien défenseur de Chelsea a déclaré que le leader méritait de faire un grand transfert cet été et qu’il serait un coup instantané s’il rejoignait les Hammers de David Moyes.

«Je suis fan de Danny Ings», a déclaré l’animateur du Sports Bar. «Je pense qu’il est sous-estimé en tant qu’attaquant.

.

Ings n’a pas encore signé un nouvel accord à Southampton

«Il y a une place pour lui dans une équipe plus haut que Southampton, il est trop beau pour jouer pour une équipe menacée de relégation.

«Est-ce que c’est le club de Chelsea? Je ne sais pas si ça va être assez grand pour le faire à ce niveau. Je ne veux pas dire qu’il n’est pas un nom assez grand, mais le football de la Ligue des champions est ce qu’il doit avoir fait ses preuves.

«Je pense que West Ham serait parfait.

«Quelle que soit l’équipe dans laquelle vous l’avez placé, il marquera des buts, mais West Ham se sent bien en forme.

«C’est un peu une énigme pour lui, mais il a fait des bruits qu’il veut partir et ce serait une bonne décision pour lui.

Après la victoire sur Palace, Ralph Hasenhuttl a déclaré qu’il était “ positif ” que Southampton pouvait garder la main sur son homme vedette après sa performance clinique.

Ally McCoist dit que les grands clubs chercheront à recruter Danny Ings qui marquerait plus de buts pour Man City que Jesus et Aguero

Le meilleur buteur des Saints, Ings, dont le doublé a fait 100 buts en carrière dans le football de club, a encore un an sur son contrat actuel.

Le manager Hasenhuttl admet que Southampton est “ une équipe différente ” lorsque Ings joue et reste confiant qu’un nouvel accord sera conclu.

«Il sait que nous voulons qu’il reste avec nous aussi longtemps qu’il le souhaite. Pour nous, il est important qu’il reste avec nous », a déclaré Hasenhuttl.

«Je suis également convaincu que cela se produira, peut-être pas maintenant, mais peut-être que nous trouverons dans les prochains mois une chance de faire en sorte que cela se produise.

«Avec Danny, nous sommes une équipe différente parce qu’il donne les chances dont nous avons besoin pour marquer et parfois aussi des buts quand on ne pense pas qu’il y ait une chance. Le premier but était fantastique de sa part.

“Et c’est pourquoi il est important pour nous.”