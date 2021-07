Danny Makkelie arbitre Angleterre

05/07/21 à 15h24 CEST

On connaît déjà l’arbitre qui sifflera la deuxième demi-finale mercredi prochain entre l’Angleterre et le Danemark. Et la UEFA fait à nouveau confiance à l’arbitre néerlandais Danny Makkelie. C’est la quatrième rencontre qu’il dirige dans cette édition de l’Eurocup. Ce n’est pas en vain qu’il a été désigné pour la rencontre inaugurale disputée le 11 juin entre la Turquie et l’Italie. Il a de nouveau été désigné lors de la deuxième journée du tournoi européen où l’affrontement entre la Finlande et la Russie le 16 juin a été sifflé.

le dernier match dirigé a eu lieu le 29 juin dans le duel précisément du seizième finale entre l’Angleterre et l’Allemagne c’était la victoire de l’équipe anglaise qui s’est à nouveau croisée sur la route. Cette nomination renforce la confiance qu’il accorde à cet arbitre, qui s’est également manifestée lors de la dernière édition de la Ligue des champions où a été sifflée le match aller des demi-finales entre le Real Madrid et Chelsea qui s’est joué à Valdebebas.

La saison dernière, il avait déjà été nommé pour siffler la finale de la Ligue Europa entre Séville et l’Inter Milan, un nouveau succès pour l’équipe de Julen Lopetegui.

C’est le quatrième fois, il sifflera l’équipe anglaise avec un bagage à ce jour avec deux victoires et deux défaites. La dernière victoire était contre l’Allemagne et la précédente remonte à un match amical contre l’Australie (2-1). Les deux défaites ont eu lieu contre la Belgique en Ligue des Nations (2-0) le 15 novembre de l’année dernière et avant contre l’Espagne également dans la même compétition (1-2) lors du match qui s’est tenu le 8 septembre 2018. Il n’a jamais sifflé l’équipe nationale danoise et aucune équipe du pays nordique non plus. Makkelie sera assisté du Roumain Hategan en tant que quatrième arbitre.