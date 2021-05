Danny Masterson, acteur de “That ’70s Show”, sera jugé pour trois crimes de viol – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

L’acteur américain Danny Masterson, connu principalement pour la comédie télévisée «That ’70s Show», sera jugé à Los Angeles (USA) pour trois crimes présumés de viol.

La Cour supérieure de Los Angeles a décidé d’entamer le processus en trouvant «des preuves suffisantes» après avoir entendu le témoignage de trois femmes entre 23 et 28 ans qui ont dénoncé que l’acteur les avait violées en 2001 et 2003 lors de leur rencontre à l’Église de Scientologie.

S’il est reconnu coupable de ces accusations, l’interprète risque jusqu’à 45 ans de prison.

L’avocat de Masterson, Tom Mesereau, a assuré que les relations entre l’acteur et les trois femmes étaient consensuelles et a qualifié le processus de vengeance contre le culte pratiqué par l’artiste, puisque les victimes présumées ont quitté l’Église de Scientologie.

Fin 2017, Netflix a renvoyé Masterson de la série «The Ranch» pour ces accusations.

Les allégations étaient connues depuis mars 2017, environ sept mois avant que le scandale concernant Harvey Weinstein et le mouvement #MeToo ne secoue Hollywood et révèle de nombreux cas d’abus et d’agressions sexuelles dans l’industrie audiovisuelle américaine.

L’artiste, qui est membre de l’Église de Scientologie, a ensuite nié ces allégations et les a liées à une série documentaire controversée – “Scientology and the Aftermath” – de l’actrice Leah Remini contre sa secte.

L’Église de Scientologie a été accusée à d’autres occasions d’avoir dissimulé des abus sexuels présumés de la part de ses membres.