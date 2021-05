Danny Masterson, star de la série “ That ’70s Show’ ‘, sera jugé pour trois chefs de viol

La Cour supérieure du comté de Los Angeles a ordonné ce vendredi que l’acteur américain Danny Masterson, connu pour avoir joué Steven Hyde dans la série “ That ’70s Show’ ‘, soit jugé pour trois chefs de viol avec recours à la force ou à l’intimidation, des faits qui se seraient produits il y a près de 20 ans, rapporte AP.

Les viols présumés remontent à 2001 et 2003. Une femme identifiée comme Christina B. a témoigné qu’elle avait eu une relation avec Masterson pendant cinq ans lorsqu’une nuit en 2001, elle s’est réveillée en étant violée par l’acteur. Otra víctima, Jen B., declaró que Masterson la violó en su casa en 2003, mientras que la tercera mujer, N. Trout, dijo que el actor la violó una noche en 2003 después de que le enviara un mensaje diciéndole que fuera a su maison.

Masterson a plaidé non coupable des trois chefs d’accusation, tandis que sa défense a allégué que les relations sexuelles avec les femmes étaient consensuelles. Les avocats ont insisté sur des divergences dans les récits des victimes, qui, selon eux, ont été coordonnés, et ont suggéré que l’accusation était pleine de préjugés antireligieux contre l’Église de Scientologie, dont l’acteur et les trois victimes étaient ou sont toujours. membres.

Cependant, la juge Charlaine F. Olmedo a indiqué qu’elle considérait les témoignages des trois femmes crédibles aux fins d’une audience préliminaire. En particulier, Olmedo a indiqué que le fait que l’Église de Scientologie décourage ses membres de se rendre à la police “explique suffisamment à ce cours l’hésitation de ces femmes” à dénoncer les crimes présumés.

Masterson, qui est libéré sous caution depuis son arrestation en juin de l’année dernière, devra comparaître devant le tribunal le 7 juin. S’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à 45 ans de prison.

Source: RT