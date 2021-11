Danny Miller d’Emmerdale chante le bébé Albert pour dormir dans une vidéo réconfortante

Danny Miller d’Emmerdale, 30 ans, a chanté pour son fils Albert dans un nouveau clip publié en ligne (Photo: Instagram / @danny_b_miller / ITV)

La star d’Emmerdale, Danny Miller, a réchauffé le cœur des fans, après avoir partagé une vidéo de lui chantant au fils nouveau-né Albert.

L’acteur, qui incarne Aaron Dingle dans le feuilleton ITV, est devenu papa le mois dernier après que sa fiancée Steph Jones a donné naissance à un petit garçon.

Le couple a révélé plus tôt cette semaine qu’ils avaient nommé leur nouveau-né Albert, et maintenant Danny s’est tourné vers les réseaux sociaux pour montrer aux fans qu’il chante son fils pour dormir.

Danny, 30 ans, est vu dans le clip en train de chanter une variation de You Are My Sunshine, remplaçant le mot « Sunshine » par « Albert », alors qu’il sérénade son petit paquet de joie. Non, tu pleures.

La voix de la star du feuilleton fait clairement l’affaire, car Albert est profondément endormi à la fin de la vidéo !

Kelvin Fletcher, ancienne star d’Emmerdale et gagnant de Strictly Come Dancing, a commenté: « Je connais ce sentiment, mon garçon. Joie absolue. L’amour le plus pur de tous. Tu es radieux gamin.

Ash Palmisciano, qui joue Matty Barton dans le feuilleton d’ITV, a ajouté : » J’adore aussi les paroles de sauvegarde ! incroyable! Un grand bravo à vous deux mon pote, il est beau

Parlant du moment où Steph a accueilli Albert dans le monde, Danny a dit OK! magazine: ‘Je pense que c’était juste l’attente d’attendre neuf mois pour les rencontrer, puis de pouvoir enfin dire que le bébé est là et qu’il est sain et sauf.

« Cela m’a rendu beaucoup plus amoureux de Steph aussi. J’étais absolument en admiration devant elle et nous sommes absolument en admiration devant lui.

«Il n’est là que depuis quelques semaines et je ne sais pas ce que je ferais sans lui. Quand il est arrivé, j’ai fini par le regarder pendant cinq heures d’affilée.

Danny a révélé pour la première fois l’heureuse nouvelle sur les réseaux sociaux il y a près de deux semaines, partageant un claquement de la main de son nouveau-né tenant ses doigts et un panneau indiquant: « Hello World ».

Il a sous-titré le message avec: « J’ai eu la chance de trouver quelqu’un qui brille suffisamment pour me sortir de l’obscurité, mais je n’ai jamais imaginé être conduit à l’endroit le plus lumineux imaginable. »

Steph a écrit: « Je n’ai jamais réalisé le bonheur qu’un enfant vous apporte. »

