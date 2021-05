Danny Miller d’Emmerdale et sa petite amie Steph Jones sont fiancés et attendent un bébé ⋆ .

Danny Miller et sa petite amie Steph Jones sont fiancés – et attendent leur premier enfant (Photo: Danny Miller / Instagram)

La star d’Emmerdale, Danny Miller, est fiancée à son partenaire Steph Jones – et ils attendent leur premier enfant ensemble.

L’acteur – qui joue Aaron Dingle dans le feuilleton ITV – a proposé à Steph à Sainte-Lucie plus tôt cette année.

Steph est tombée enceinte un mois plus tard, bien qu’on lui ait dit que cela n’arriverait pas pour elle et Danny “ naturellement ”.

“ C’était incroyable parce qu’on nous avait dit que cela ne se produirait probablement pas pour nous naturellement, alors nous nous sentons incroyablement chanceux ”, a déclaré Danny à OK! magazine.

“ Nous sommes très honorés car nous savons que tout le monde n’a pas autant de chance. ”

«Ce fut une énorme surprise», a ajouté Steph, «parce que nous nous étions émotionnellement excités pour la FIV.

‘C’était le destin. Nous nous sommes fiancés début janvier et

découvert que nous attendions en février.

Danny a été incapable de décrocher le téléphone lorsque Steph a appris qu’elle était enceinte, car il était en train de filmer l’énorme coup d’explosion de grange d’Emmerdale.

“ J’ai appelé Steph et elle riait mais pleurait et je savais juste ”, a déclaré la star du feuilleton, décrivant le moment où il l’a découvert. «Nous étions avec le consultant en FIV la veille, j’étais complètement sous le choc. J’ai commencé à pleurer.

«Cela me rend émouvant d’y penser maintenant. J’en ai acheté un autre

test de grossesse sur le chemin du retour, pas qu’elle devait le prouver, mais j’ai juste

voulait ce moment pour nous.

