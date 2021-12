Danny Miller reviendra-t-il à Emmerdale après I’m A Celeb 2021 ?

Le nouveau roi du château ! (Photo : ITV)

La star d’Emmerdale, Danny Miller, a été couronné roi du château I’m A Celeb lors de la finale d’hier soir.

Après avoir enduré trois semaines de vie de château, Frankie Bridge, Simon Gregson et Danny Miller se sont retrouvés en finale.

En troisième place, Frankie et, dans une confrontation de savon, c’est Danny qui a remporté la compétition.

Mais maintenant que la vie de château est terminée, que va faire Danny ensuite ?

Danny reviendra-t-il à Emmerdale ?

Les scènes finales de Danny en tant qu’Aaron Dingle ont déjà été diffusées.

Je suis une célébrité à part, l’acteur prévoyait de quitter la série après avoir joué son personnage par intermittence depuis 2008.

S’adressant à la presse avant l’annonce de sa sortie, Danny a déclaré :

«En fait, j’ai quitté Emmerdale, j’ai décidé de commencer un nouveau chemin dans la vie. J’ai mon bébé maintenant et je suis [getting] marié l’année prochaine, c’était le bon moment pour ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Je suis très, très ému à ce sujet en fait, cela a été une grande partie de ma vie.

« De toute évidence, lorsque vous êtes sous contrat et dans une émission fantastique comme Emmerdale, vous êtes entre les mains des intrigues et des scénaristes. C’est quelque chose dont je voulais les libérer et me libérer, parce que je voulais m’assurer que je pouvais choisir et être là pour mon bébé si j’en avais besoin.

Compte tenu de ces citations et de l’attente de Danny pour de nouveaux projets, il ne reviendra pas de sitôt à Emmerdale.

Un nouvel acteur jouera-t-il Aaron Dingle ?

Étant donné à quel point Aaron Dingle est aimé, de nombreux fans espèrent qu’il pourrait revenir le plus tôt possible, avec potentiellement un nouvel acteur le jouant car Danny veut se concentrer sur d’autres choses.

Il n’est pas rare que les feuilletons refont les personnages principaux après qu’un acteur ait quitté le rôle. De plus, ce ne serait même pas la première fois qu’un nouvel acteur assumerait le rôle d’Aaron, étant donné que Danny n’était pas le premier acteur à incarner le personnage.

Avant que Miller ne reprenne le rôle en 2008, l’acteur Danny Webb a joué Aaron pendant trois ans entre 2003 et 2006, apparaissant dans un total de 19 épisodes.

