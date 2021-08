Danny Murphy ” abasourdi ” à Jurgen Klopp pour avoir critiqué les joueurs de Burnley, tandis que l’ancien homme de Liverpool Dean Saunders dit que l’allemand avait ” tort “

Malgré la supervision de son équipe pour un début de saison parfait, le manager de Liverpool Jurgen Klopp était mécontent de certains des tacles que les joueurs de Burnley ont faits dans son équipe.

Le manager vainqueur de la Premier League a déclaré que la nature des défis était “comme si nous remontions de 10 à 15 ans en arrière”.

Klopp n’était pas content à temps plein malgré la victoire

« Si vous aimez ce genre de chose, regardez la lutte. Nous devions toujours être prêts pour un vrai combat et nous l’étions aujourd’hui.

« Vous avez vu ces défis avec (Ashley) Barnes et (Chris) Wood et Virgil [van Dijk] et Joël (Matip). Je ne suis pas à 100 pour cent si les fonctionnaires vont dans la bonne direction avec ces décisions.

« C’est comme si nous remontions de 10 à 15 ans en arrière. Les règles sont comme elles sont, mais vous ne pouvez pas défendre ces situations.

« Le message est maintenant de laisser le jeu se dérouler, mais personne ne sait exactement ce que cela signifie.

“C’est le football que nous voulons voir, mais c’est tout simplement trop dangereux.”

Klopp n’était pas satisfait de la façon dont certains des joueurs de Burnley ont agi contre son équipe

Les propos de Klopp ont fait sensation parmi les fans et les experts et l’ancien milieu de terrain des Reds Danny Murphy a eu son mot à dire sur talkSPORT.

Murphy a déclaré: «J’ai été abasourdi par les commentaires de Jurgen Klopp. Que voulez-vous que Burnley fasse en premier lieu et soit passif ?

“Le jeu de (Chris) Wood et (Ashley) Barnes est physique, essayez de vous sauter, de vous muscler. Je n’ai rien trouvé de nouveau dans le jeu qui soit même controversé.

«Je n’ai rien trouvé non plus où (Joel) Matip et (Virgil) Van Dijk criaient et criaient et suppliaient l’arbitre de prendre des décisions.

“Je pense que tout le monde à l’exception de ces deux-là, ces deux managers – (Klopp et Ole Gunnar Solskjaer après s’être plaint d’une faute potentielle sur Bruno Fernandes avant le but de Southampton) – ont apprécié le football fluide.”

Malgré la frustration de Klopp envers les officiels, son équipe est restée professionnelle et a confortablement envoyé Burnley

Pendant ce temps, l’ancien Red Dean Saunders a fait écho aux paroles de Murphy, en disant: “Je ne suis pas d’accord avec ce que Klopp a dit en fait alors que je regardais match après match au cours des 18 derniers mois, j’ai commencé à penser que nous transformons le football en un sport sans contact.

«Nous sommes allés trop loin dans l’autre sens où une légère touche, un joueur passe. Ils savent qu’ils vont faire une faute et ça devient ennuyeux à regarder donc nous devons avoir des contacts.

«Barnes et Wood, ce sont de vrais avant-centres physiques à l’ancienne. Ils ne mènent pas avec leurs coudes et leurs coups de coude, ils essaient juste de rivaliser et d’utiliser leur force.

“Pendant des années et des années dans le football, il y a eu un avantage compétitif dans le football, c’est aussi ça.

“Vous ne pouvez pas supprimer tout contact physique du football, sinon cela devient un sport différent.”