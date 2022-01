Danny Murphy insiste sur le fait qu’Arsenal progresse mais ne fera pas partie des quatre premiers à moins d’améliorer sa forme à l’extérieur, alors que Simon Jordan réitère la comparaison de Mikel Arteta et Frank Lampard

La forme à l’extérieur d’Arsenal leur fera rater le top quatre cette saison, a déclaré Danny Murphy, qui a fait l’éloge des améliorations des Gunners sous Mikel Arteta cette campagne.

Les Gunners ont le deuxième meilleur record à domicile de la ligue cette saison, avec sept victoires, un nul et deux défaites à l’Emirates Stadium.

Arsenal n’a subi que sa deuxième défaite à domicile cette saison contre Man City samedi

Cependant, ils ont perdu cinq de leurs dix matchs à l’extérieur, ce qui les place à 18 points du sommet de la ligue.

Ils sont actuellement quatrièmes de Premier League, mais Murphy pense qu’ils auront du mal à y rester à moins que leur forme sur la route ne s’améliore.

« Je pense qu’ils ont eu des performances cette saison où vous voyez une progression, vous voyez une structure à laquelle ils se sont tenus », a-t-il déclaré à talkSPORT.

« Il y a eu une cohérence dans la sélection de l’équipe, de belles relations se sont établies, et vous pouvez voir ce qu’ils essaient de faire. Il y a donc progression.

Ils ont été superbes en jouant aux Emirats

« Je pense que le plus gros problème d’Arsenal est loin de chez lui. À la maison, ils s’en sont bien sortis, mais à l’extérieur, lorsqu’ils se heurtent à une opposition décente, ils ont tendance à échouer.

« Je parle de [Man] Ville, [Man] United, Liverpool – perdre tous ces matchs et pas bien.

« Ils n’ont pas fait preuve d’assez de résilience, de confiance et de qualité pour avoir l’air de pouvoir se classer parmi les quatre premiers.

Loin de la maison a été une autre histoire, cependant

« À la maison, c’est une meilleure tenue, donc leur défi est de prendre cette forme sur la route, ce qui est toujours difficile.

« En fin de compte, je pense qu’ils échoueront. Je ne pense pas que, même s’ils ne sont pas en Europe, ils finiront dans les quatre premiers.

Simon Jordan, quant à lui, a réitéré un point qu’il avait fait valoir le mois dernier sur le fait qu’Arteta n’était pas la solution à long terme pour Arsenal, malgré la mise en place des éléments de base – similaire à ce que Frank Lampard a fait à Chelsea.

La Jordanie n’est toujours pas convaincue par la capacité d’Arteta à faire passer Arsenal au niveau supérieur

Lampard a été crédité d’avoir amené Mason Mount et Reece James pendant son mandat de manager des Blues.

Et Arteta fait de même à Arsenal, avec Emile Smith Rowe et Bukayo Saka impressionnant sous l’Espagnol.

Cependant, Jordan pense que les Gunners ont besoin de quelqu’un d’un peu plus « adulte » pour faire passer le club au niveau supérieur.

Lampard a été félicité pour son travail avec les jeunes de Chelsea

Jordan a réfléchi: « Comme Frank Lampard et Thomas Tuchel, je pense qu’Arteta sera celui qui mettra tous les morceaux, commencera à faire passer les jeunes joueurs et redonnera peut-être un peu plus d’ambiance au club de football.

« Ensuite, quelqu’un qui est un peu plus engagé et un peu plus adulte dans des rôles de direction viendra et ramènera peut-être Arsenal au niveau supérieur en fonction de son engagement [Stan] Kroenke veut pouvoir financer cette équipe de football à un niveau atteint.

