Danny Murphy a révélé qu’il serait « très surpris » si l’ancien coéquipier de Liverpool Steven Gerrard choisissait de quitter les Rangers et d’occuper le poste vacant à Aston Villa.

Dean Smith a été limogé en tant que patron de Villa après que cinq défaites consécutives en Premier League les ont laissés couler vers les trois derniers.

Smith a perdu son emploi de rêve après une terrible série de cinq défaites au rebond

Gerrard a reçu un pourboire pour le travail à Villa et est le favori actuel des paris

La dernière défaite du club contre Southampton a mis fin au passage de trois ans de Smith dans son club d’enfance, après avoir pris le parti de la 14e place du championnat à la mi-table dans l’élite.

Villa a fortement soutenu Smith sur le marché des transferts avec plus de 300 millions de livres sterling investis au cours des trois derniers étés, mais ils ont été mécontents du manque de progrès cette saison.

Smith a perdu le joueur vedette Jack Grealish contre Manchester City pour un record de 100 millions de livres sterling au cours de l’été, mais l’entraîneur-chef a été stimulé par les arrivées d’Emi Buendia, Leon Bailey et Danny Ings.

Ils n’ont pas encore touché le sol cette saison, et Villa est maintenant à la recherche d’une mise à niveau dans la pirogue, la légende de la Premier League Gerrard étant le favori des bookmakers actuels.

Gerrard a fait des merveilles chez les Rangers et pourrait être en mouvement le plus tôt possible

Cependant, Gerrard est lié aux champions écossais de Premiership Rangers après les avoir guidés vers un premier titre de champion en une décennie, et un bon ami Murphy pense qu’un changement est peu probable.

« Je serais très surpris, très surpris, s’il devait quitter les Rangers pour aller à Villa », a déclaré l’animateur de talkSPORT.

“Pas que Villa ne soit pas un grand club, mais il n’y a que jusqu’à présent que vous puissiez prendre Villa, le plafond est bas.”

Murphy a été mis au défi par l’animateur de talkSPORT, Jim White, qui pense que Villa a montré ses aspirations avec des dépenses nettes importantes depuis son retour en Premier League.

Villa a battu son record de transfert avec l’accord de 33 millions de livres sterling pour Buendia de Norwich

« Peu importe ce qu’ils ont dépensé, je parle de la position de Gerrard », a répondu Murphy.

« Si vous me posez une question sur sa mentalité, je dirais qu’il veut être au sommet de l’arbre en termes de gestion en termes de compétition pour gagner des ligues, des Ligues des champions et des trophées européens.

« Chez les Rangers, il essaie à nouveau de remporter des titres, il est en Ligue Europa et je pense, comme je l’ai déjà dit, que son ambition ultime serait de gérer Liverpool. Y a-t-il un autre tremplin entre les Rangers et Liverpool ? Je ne suis pas sûr qu’il y ait.

Depuis sa retraite en tant que joueur après deux saisons en MLS avec LA Galaxy, Gerrard a subi un passage à l’académie de Liverpool avant de prendre les rênes des géants défaillants des Rangers.

Gerrard a inévitablement été lié à un retour à Liverpool où il est devenu une légende du club

Le stock de 41 ans a considérablement augmenté alors qu’il continue de défier le Celtic, beaucoup voyant son objectif ultime être un retour à Liverpool à l’avenir.

Mais aux yeux de Murphy, cela devrait être difficile à vendre de la part de Villa qui devrait proposer un investissement attractif pour aider à relever le défi dans une Premier League de plus en plus compétitive.

Il a expliqué: «Je suppose que cela se résumerait, et c’est là que nous ne savons pas, si Stevie se voyait offrir l’opportunité par Villa, quelle est leur vision et quels seraient leurs fonds?

« Y aurait-il une autonomie qu’il aurait pour amener des transferts ? Toutes ces choses comptent pour un manager

Gerrard a brièvement travaillé aux côtés du PDG de Villa Christian Purslow à Liverpool

«S’ils sont vraiment sérieux à ce sujet et qu’ils présentent cela à un manager, que ce soit Stevie ou quelqu’un d’autre, bien sûr, c’est plus attrayant, nous devrons donc attendre et voir cela.

« Ne jamais dire jamais dans le football. L’ambition de Stevie, je ne sais pas. Ce serait un défi d’entrer en Premier League et de gérer Villa avec la compétition telle qu’elle est en ce moment.

« Vous ne regardez pas seulement les quatre premiers, vous regardez Leicester, Tottenham va maintenant dur avec [Antonio] Conte, Arsenal ont franchi le cap, c’est très compétitif d’entrer dans ce top huit, top neuf.

La qualité managériale en Premier League continue d’augmenter avec l’arrivée d’Antonio Conte aux Spurs

La légende d’Aston Villa et collègue animatrice de talkSPORT, Gabby Agbonlahor, a soutenu Gerrard pour le poste, le désignant comme le candidat idéal.

« J’adorerais qu’il vienne », a déclaré Agbonlahor. « En regardant sa passion du côté des Rangers, en regardant comment les Rangers jouent au football, je pense que ce serait une excellente signature pour Aston Villa.

«Je me sens aussi bien pour les Rangers, que peut-il faire de plus avec eux. Il a remporté le titre après si longtemps sans l’avoir remporté et je pense que le moment est venu de venir à Aston Villa.

«Je pense que les joueurs respecteront Steven Gerrard, l’un des meilleurs joueurs de Premier League de tous les temps.

«Je serais enthousiasmé par cette signature.

« Steven Gerrard a été nommé pour la plupart des emplois en cours, il doit donc en prendre un tôt ou tard. »