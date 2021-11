Danny Murphy savait qu’Andrea Pirlo était un sorcier après une superbe performance U21 pour l’Italie

Pour la plupart des fans anglais, l’éclat d’Andrea Pirlo n’a vraiment émergé que vers la fin de sa carrière.

Comme un bon vin, le maestro italien a semblé se bonifier avec l’âge.

. – .

Pirlo était brillant sans effort

.

Ce qui lui manquait physiquement, son talent compensait largement

Alors que ses rivaux chargeaient sur le terrain, la légende des Azzurri pouvait contrôler les matchs de football sans transpirer, ce qui est devenu plus évident dans la trentaine.

Les Trois Lions ont découvert sa qualité obscène à la dure lorsque Pirlo a couru autour d’eux à l’Euro 2012, avant de les aider à les éliminer avec un penalty nonchalant de Panenka lors de la fusillade.

Mais Danny Murphy connaissait la classe de l’ancien milieu de terrain bien avant cette nuit fatidique à Kiev – et il a le maillot pour le prouver.

L’ex-star de Liverpool a rencontré Pirlo pour la première fois en tant que jeune international au Championnat d’Europe des moins de 21 ans en 2000.

.

Pirlo a également dirigé l’Angleterre au niveau des jeunes

Et Pirlo, 20 ans, a fait exactement ce qu’il ferait en Angleterre 12 ans plus tard, dominant une équipe des Young Lions qui comprenait Frank Lampard, Jamie Carragher, Ledley King et Murphy.

L’Italien a même converti un penalty ce jour-là, scellant une victoire 2-0 après la tête de Gianni Comandini.

S’adressant à Darren Bent sur le dernier épisode de ‘Shirt Swap’ de talkSPORT Edge, Murphy a rappelé: « Je ne savais pas grand-chose de lui à l’époque. Howard Wilkinson était notre manager et il m’a placé dans un rôle de milieu de terrain, c’est là que j’ai terminé ma carrière.

«Je pense qu’il voulait que je monte sur le ballon et que j’essaie de jouer. Pirlo jouait en tant que n°10.

« Il a fini en tant que milieu de terrain et la plupart de ses succès sont venus en tant que milieu de terrain, mais quand il a joué en tant que n ° 10, il n’était pas le plus rapide, mais en dix minutes, vous saviez que vous étiez contre quelqu’un avec ça merveilleuse qualité.

.

Murphy a cette chemise exacte de Pirlo après avoir marqué l’icône de l’Italie

« Chaque fois que je regardais autour de moi, ‘Où est-il ?’ Ils n’arrêtaient pas de le trouver. Il avait deux pattes, j’ai tout de suite remarqué qu’il n’avait aucun problème à aller dans les deux sens.

« C’est un problème quand tu te défends contre quelqu’un, parce que tu veux le montrer sur un pied.

« Il était brillant et il a dominé le match. Lorsque nous avons échangé des maillots, à l’époque, c’était plus contre qui vous étiez sur le terrain, plutôt que de vouloir leur maillot.

« C’était un respect mutuel. Nous nous sommes battus, il était le meilleur joueur, lui a serré la main, échangé les maillots.

« Je me souviens toujours avoir dit aux gens : ‘J’ai joué contre ce garçon avec les U21 pour l’Italie, attendez de le voir !’

« Alors j’ai pensé que je le garderais. »

.

Alonso était de la classe pure à Liverpool

Murphy, un technicien doué lui-même, a joué aux côtés de grands comme Steven Gerrard à Liverpool et a passé le relais à Xabi Alonso à son départ d’Anfield en 2004.

Et Murphy explique pourquoi la légende espagnole a l’avantage sur Pirlo, s’il devait choisir…

Il a ajouté : « C’est très difficile à dire. Alonso, pour moi, était un peu plus varié. Il pouvait le mélanger physiquement. Il pouvait te bousculer et tacler, mettre le pied dedans. Il avait un peu de méchanceté à son sujet.

« Pirlo était une pure technique. Il ne voulait pas s’impliquer dans les trucs physiques. Alors je vais probablement le donner à Alonso.

Pour télécharger l’application talkSPORT Edge maintenant, cliquez ici.