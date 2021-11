Danny Murphy sur Xabi Alonso vs Andrea Pirlo, obtenir la chemise de Zinedine Zidane dans un sac Tesco et des nuits magiques à Anfield avec Liverpool

talkSPORT EDGE vous propose une toute nouvelle série exclusive animée par l’ancien attaquant d’Aston Villa, Tottenham Hotspur et anglais Darren Bent.

Au cours des trois derniers épisodes, Darren a été rejoint par un autre ancien footballeur professionnel, présentant tous trois maillots de superstar collectés lors de leurs journées de jeu et les histoires déterminantes derrière eux.

Cette semaine, dans le quatrième et dernier épisode de Shirt Swap, Darren est rejoint par un autre expert de talkSPORT et l’ancien international de Liverpool et d’Angleterre Danny Murphy.

Murphy, dont la carrière impressionnante a duré plus de trois décennies et a également inclus des sorts à Tottenham, Fulham, Charlton et Blackburn, partage des histoires sur certains des plus grands joueurs à avoir jamais honoré le football mondial.

Il révèle comment il a obtenu le maillot vainqueur de la Coupe du monde de Zinedine Zidane dans un sac en plastique, discute qui était le meilleur d’Andrea Pirlo et Xabi Alonso, et se souvient à quel point il a été fasciné par la légende brésilienne Cafu.

Vous pouvez voir le quatrième et dernier épisode de Shirt Swap ici.

EDGE: Echange de chemise de Darren Bent: Épisode 4 – Danny Murphy