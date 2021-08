Danny Ocean nous laisse sans voix avec ‘Appartement’

Le Vénézuélien Danny Océan continue de mettre en lumière des thèmes qui feront partie de son prochain album. Maintenant, le prochain a été ‘Apartment’, une chanson qui nous parle de flirter avec un rythme très entraînant. C’est la troisième avance que Danny Ocean publie de son album tant attendu. En ce moment, l’attente de l’album se raccourcit avec ces chansons.

Les paroles de la chanson ont à voir avec l’idée que chaque jour dans l’immeuble d’en face, il voit une fille dont il tombe amoureux. Sans la connaître et sans lui parler, Ocean se met à imaginer et fantasmer sur une possible histoire d’amour. Tout cela surgit dans ‘Apartment’ avec sa voix irrésistible et unique qui nous encourage tous à danser.

La chanson a été enregistrée à Miami produite par Diego Raposo et coproduite par Ocean. Les dernières œuvres de l’artiste étaient « Soon » et « Combien de fois » avec Justin Quiles, cependant, vient maintenant « Appartement » le surpassant.

Le clip vidéo de la chanson a été enregistré à Barcelone et son personnage principal est le voisin dont parle la chanson.

Dans la scène, on peut voir l’artiste dans un appartement entouré de voisins essayant de l’égaler. La vidéo a été produite par Entre Familia Films et tournée dans les célèbres La Casa De La Seda et Casa Felip, dans la ville de Barcelone.

Ocean est connu pour sa chanson ‘Me Rehúso’ avec laquelle il a réussi en 2020 à devenir le Premier artiste solo à atteindre 1 milliard de vues avec cette chanson. De plus, il a déjà pu collaborer avec des grands de l’industrie tels que Karol G, Ovy on the Drums, Lagos et Dylan Fuentes.

Et avez-vous déjà entendu cette belle chanson ?