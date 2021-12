Danny Ocean surprend avec la première de « Blonde sun brunette V2 »

Après des tubes comme ‘Me Rehúso’ ou ‘Dembow’, Danny Ocean a surpris ses fans avec une nouvelle chanson, ‘Rubia Sol Morena V2’, où il a expérimenté un genre très révolutionnaire dans ses chansons, le rock. Un thème qui n’a laissé personne indifférent et qui a été accompagné d’un clip vidéo impressionnant.

« Blonde sun brunette moon, je ne fais confiance à personne », a tweeté le Vénézuélien le 27 novembre, nous donnant un aperçu de ce que serait sa nouvelle chanson. Un tweet qui a créé une grande attente chez ses fans, qui n’ont pas tardé à lui demander de le retirer dès maintenant. « Sortez-le, nous mourons d’envie de » rock » avec Rubia Sol Morena « , a écrit un adepte guatémaltèque.

La chanson est inspirée du tube écrit il y a dix ans par le groupe Caramelos de Cianuro, qui porte le même titre. A cette occasion, Ocean a proposé un son différent de la version originale, mais sans perdre l’essence rock du Cianuro.

« Le thème est né lors d’un voyage que j’ai fait à Saint-Domingue. Je suis resté un mois en République dominicaine, et dans la folie de vouloir faire de la musique, j’ai invité un ami producteur dominicain nommé Diego Reposo -expliqua-t-il- Diego avait ce morceau et il me l’a envoyé ».

Le Vénézuélien est tombé amoureux de la chanson et a proposé d’en faire une version alternative. « J’ai aimé et j’ai sorti le refrain : ‘blonde, soleil, brune, lune, je ne fais confiance à aucun d’eux’. Quand la mélodie sort, je me sentais heureux parce que je savais que c’était quelque chose de spécial », a-t-il avoué.

« Cela me semble un titre spectaculaire, mis à part le fait que c’est une chanson qui faisait partie de ma génération au Venezuela. » L’artiste a voulu faire référence à l’importance des bonbons au cyanure dans le rock latin. « C’est un groupe qui, selon moi, a eu une marque très importante, non seulement en moi, mais dans la musique, dans le rock latin en général. »

Le clip vidéo, qui frôle les deux millions de vues en seulement 4 jours, nous montre un Danny Ocean dans le rôle d’une rockstar.

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=fkpUVdGdy3I