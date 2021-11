Danny Reagan évite de justesse de rejoindre sa femme décédée lors du dernier appel rapproché

Les fans de Blue Bloods qui espéraient avoir la chance de voir les frères Danny Reagan et Jamie Reagan travailler à nouveau ensemble ont finalement réalisé leur souhait avec l’épisode de vendredi « Be Smart or Be Dead ». Bien que le titre provienne de l’histoire impliquant Henry Reagan et Eddie Janko, il correspond également à l’histoire de Danny et Jamie. Danny était la cible d’un cartel, et c’était à Jamie de s’assurer que Danny restait en sécurité, au grand dam de son frère aîné.

L’épisode a commencé au cimetière, où Danny (Donnie Wahlberg) a parlé à sa défunte épouse Linda (Amy Carlson), se souvenant du moment où il s’est rendu compte qu’elle était parfaite pour être la femme d’un flic. Ce moment serein a été interrompu par Elena Marquez (Annelise Cepero), qui a sorti une arme à feu et a commencé à marcher vers Danny. Elle n’a cependant pas appuyé sur la gâchette et a ensuite été arrêtée. À la gare, Jamie (Will Estes) a expliqué qu’Elena avait prévu de le tuer. Il espérait que Danny pourrait obtenir des informations d’Elana et a dit à Danny qu’il devrait être à ses côtés pendant l’enquête pour s’assurer que rien d’autre ne lui arrive.

(Photo : John Paul Filo/CBS)

Au cours de l’interrogatoire, Elena a affirmé qu’elle avait été engagée pour tuer Danny, qui ne pouvait pas comprendre pourquoi elle ne l’avait pas licencié. Elle voulait sortir d’une vie de crime avec un cartel après avoir appris qu’elle était enceinte, et la seule façon de le faire était de tuer un flic. Munoz (Juan Francisco Villa) a frappé Danny. Jamie et Danny lui ont dit qu’elle devait les aider à arrêter Munoz maintenant ou elle aurait son bébé en prison.

Plus tard, quand Danny est rentré à la maison, il a découvert que Jamie avait déjà emménagé, affichant même des feuilles de kevlar derrière les fenêtres, et a apporté une copie du film préféré de Danny, Le verdict. Le lendemain au commissariat, Jamie suggère qu’ils mettent en scène la mort de Danny. Alors que le dét. Maria Baez (Marisa Ramirez) et Danny pensent que c’est une idée idiote, Jamie pense que cela les aidera à obtenir Munoz. L’idée est qu’Elena pourrait convaincre Munoz qu’elle a tué Danny avec une photo et obtenir plus d’informations de Munoz afin qu’ils puissent l’abattre. Ils ont besoin d’un enregistrement de Munoz admettant qu’il a ordonné la mort de Danny.

Elena a fait ce que les policiers lui ont demandé et les choses se sont bien passées au début. Munoz a admis qu’il voulait la mort de Danny et Elena serait carrée si la « mort » de Danny faisait les gros titres. Sinon, Elena connaîtrait une fin horrible. À ce stade, Elena a donné le signal que quelque chose n’allait pas, alors Danny, Baez et d’autres officiers se sont précipités pour l’aider. Pendant le chaos, Munoz s’est échappé avec Elena. Heureusement, ils ont pu suivre un signal d’un téléphone graveur, qu’ils ont utilisé pour trouver Munoz.

Le criminel n’est pas allé trop loin avant l’arrivée de Danny, Jamie et Baez. Elena a profité du moment où ils sont venus s’écraser dans la cachette pour échapper à Munoz, lui a cogné la tête et lui a mis son couteau à la gorge. Danny a parlé à Elena, lui rappelant qu’elle pourrait aller en prison si elle tuait Munoz. Elle semblait prête à le faire parce que Munoz était le père de son bébé et son violeur. « Si ce bébé a moitié moins de courage que vous, peu importe qui est son père de merde, je vous le promets », a déclaré Danny. Alors qu’elle pleurait, Elena a posé le couteau et les policiers ont arrêté Munoz. « Si j’ai un fils, j’espère qu’il sera comme vous, détective, » dit Elena. « Si vous avez de la chance, il ressemblera un peu plus au sergent Reagan », a déclaré Danny en se tournant vers Jamie.

Le titre « Soyez intelligent ou soyez mort » vient d’une phrase qu’Henry a dite à un criminel lorsqu’il a arrêté un vol de bodega dans l’épisode. Eddie a découvert la bonne action d’Henry, mais personne d’autre ne l’a fait jusqu’à ce que Jamie montre à la famille la bande de sécurité. L’épisode a également vu le retour de Joe Hill, qui s’est affronté avec Frank après avoir été attaqué par un criminel cherchant à se venger. Les motivations d’Erin ont été remises en question lorsqu’elle a finalement traduit en justice le meurtre dont DA Crawford a été témoin lorsqu’elle était plus jeune. Blue Bloods est diffusé le vendredi à 22 h HE sur CBS.