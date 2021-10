Danny Reagan face à une urgence sanitaire, c’est le cauchemar de tous les parents

Danny Reagan était au centre de deux histoires dans l’épisode Blue Bloods de cette semaine, dont une à laquelle tout parent pourrait s’identifier. Alors qu’il avait son propre cas difficile à enquêter avec Det. Maria Baez, il est également devenu frustré par Jamie Reagan et Eddie Janko après avoir laissé son fils Sean Reagan faire un tour avec Eddie et sa partenaire, l’agent Rachel Witten. Le trajet est devenu dangereux lorsque Sean a été attaqué et transporté d’urgence à l’hôpital.

Dans « Protective Custody », tout a commencé lorsque Sean (Andrew Terraciano) a demandé à Jamie (Will Estes) s’il pouvait rejoindre Eddie (Vanessa Ray) et Witten (Lauren Patten) pour une balade afin qu’il puisse comprendre leurs expériences en tant que femmes. policiers pour un projet collégial. Jamie savait que cette idée ne volerait pas avec Danny (Donnie Wahlberg), mais Sean a affirmé que Danny approuvait l’idée.

(Photo: CBS)

Le trajet a commencé assez doucement, Witten et Eddie faisant des blagues tandis que Sean était assis à l’arrière de leur croiseur. Quand ils ont été appelés pour répondre à un crime, ils ont demandé à Sean de rester dans la voiture. Bien sûr, il ne s’est pas assis longtemps. Il a repéré un homme qui correspondait à la description d’un voleur dont il avait entendu parler à la radio de la police, alors il est parti pour suivre l’homme. Sean a envoyé un texto à Eddie à ce sujet, mais après avoir levé les yeux, l’homme l’a frappé au visage.

Après la pause publicitaire, Danny a fait irruption à l’hôpital, furieux contre Eddie et Jamie. Il a confirmé que Sean ne lui avait jamais parlé des plans de conduite, et Danny était en colère que Jamie ait cru son fils sans le consulter. « C’est un homme de 18 ans qui porte le nom de famille Reagan, ce qui signifie que c’est un idiot », a déclaré Danny à Jamie. Sean a subi un œil au beurre noir et une commotion cérébrale. Plus tard, Sean a dit à Jamie que Danny ne l’aurait jamais laissé faire cette balade. « Il écoute. Il peut être déterminé à ce sujet », a déclaré Jamie à propos de son frère aîné. Heureusement, le texto de Sean a aidé et ils ont arrêté l’homme.

La situation a conduit à un dîner de famille très tendu. Danny était toujours en colère contre Jamie et Eddie pour avoir mis son fils en danger et n’était pas content que Sean ait fait cela sans sa permission. « En avait-il besoin ? Frank (Tom Selleck) a demandé. « C’est mon fils ! dit Danny. « Il a 18 ans », a noté Frank. Pourtant, Danny a insisté sur le fait que c’était une question de respect. Danny et Jamie ont continué leur va-et-vient jusqu’à ce que Sean dise à Danny que c’était son idée de faire le tour et sa décision de mentir à Jamie. Il a insisté sur le fait que c’était sa propre décision. « J’ai fait ce que je pensais que tu ferais, » dit Danny à Sean.

Erin (Bridget Moynahan) a ensuite tenté de calmer Danny à l’extérieur de la maison. « Vous avez eu cette politique de la terre brûlée qui a bien fonctionné pour vous », lui a-t-elle rappelé, notant qu’il ne laissera jamais personne sur son chemin. « Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je fais les choses comme je le fais », a déclaré Danny. Erin a compris mais lui a dit de laisser ça devant la porte de leur père.

Plus tard, Jamie a proposé à Danny de l’aider avec Sean car ils ont tous les deux quelque chose en commun. Ils admirent tous les deux Danny. Après la mort de Joe Reagan et la décision de Jamie d’être policier, il s’est toujours comparé à Danny et a estimé qu’il avait échoué. Jamie a suggéré à Danny d’essayer de « se pencher » vers Sean pour qu’il ne ressente pas la même chose. Danny a décidé d’amener Sean dans un restaurant pour des steaks et des bières.

Le cas de Danny avait des parallèles avec son histoire personnelle, alors que lui et Baez (Marisa Ramirez) enquêtaient sur le meurtre d’un père dont la femme Maya (Vaishnavi Sharma) voulait prendre la chute pour leur fils Zahid (Neimah Djourabchi). Maya et Zahid se sont tous deux sentis frustrés par le père après avoir déménagé aux États-Unis. Danny a rapidement compris que Zahid était le vrai meurtrier et l’a convaincu que la meilleure façon de protéger sa mère n’était pas de la laisser rester en prison. À un moment donné, Danny a dit à Zahid qu’il ressemblait plus à son père qu’il ne l’avait peut-être réalisé. Blue Bloods est diffusé sur CBS les vendredis à 22 h HE.